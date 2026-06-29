Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, Cra Gorrieri: temperature a quasi 30 gradi e fossa biologica rotta

Modena, Cra Gorrieri: temperature a quasi 30 gradi e fossa biologica rotta

L’odore che si respira è insopportabile. In compenso sono appesi manifestini per un Apericena...

1 minuto di lettura

Caro Direttore,
Lei sa quanto sia cara alla mia lista civica il problema delle Cra è degli anziani costretti a lasciare famiglia e casa per vivere in queste realtà. Spesso devono pagare la loro residenza con la pensione, perché i posti convenzionati con il Comune sono pochi, le liste d’attesa lunghe e si sbloccano solo quando ci sono dei decessi.
L’opinione pubblica è molto più attenta ai problemi dei bambini degli asili nido, anche se nascono sempre meno bambini, ma ovviamente è un tema più sensibile. Mi giungono oggi voci che non citerò , che nella Cra Gorrieri, per la quale facemmo in passato un’interrogazione, la temperatura è quella che le trasmetto e la fossa biologica non funziona come denunciammo due anni fa. L’odore pertanto che si respira è insopportabile. In compenso sono appesi manifestini per un Apericena... Sfido qualsiasi anziano a sapere cos’è un Apericena. Non si può offuscare la realtà in questo modo. Forse è il caso di sensibilizzare più i cittadini al problema degli anziani, fragili, soli che dovrebbero trovare un ambiente di socializzazione e l’illusione di famiglia.
Maria Grazia Modena - Lista civica Modena per Modena

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena Rugby 1965, Guareschi e Mannato confermati alla guida del Giacobazzi

Modena Rugby 1965, Guareschi e Mannato confermati alla guida del Giacobazzi

Modena, truffa e ruba denaro e monili a una 85enne di Albareto: arrestato

Modena, truffa e ruba denaro e monili a una 85enne di Albareto: arrestato

Modena calcio: Diego Ronco firma per due anni, raffica di uscite

Modena calcio: Diego Ronco firma per due anni, raffica di uscite

Salari in aumento in provincia e Sassuolo supera Modena

Salari in aumento in provincia e Sassuolo supera Modena

Modena, il caldo non dà tregua: anche domani allerta rossa

Modena, il caldo non dà tregua: anche domani allerta rossa

Concorso band emergenti, all’Udicon Park di Modena trionfa la trap-pop di Flos

Concorso band emergenti, all’Udicon Park di Modena trionfa la trap-pop di Flos

Spazio ADV dedicata a Studio Sciacca
Articoli più Letti Modena, cronaca di un declino osservato con serenità

Modena, cronaca di un declino osservato con serenità

Nomine Farmacie Modena, quando mio marito venne bocciato dal 'dottor' Muzzarelli nonostante le competenze

Nomine Farmacie Modena, quando mio marito venne bocciato dal 'dottor' Muzzarelli nonostante le competenze

Muzzarelli ora difende il punto nascita di Mirandola, ma sostenne la chiusura di quello di Pavullo

Muzzarelli ora difende il punto nascita di Mirandola, ma sostenne la chiusura di quello di Pavullo

Proroga carta identità cartacea, che presa in giro dal Governo Meloni per chi ha rispettato le regole...

Proroga carta identità cartacea, che presa in giro dal Governo Meloni per chi ha rispettato le regole...

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Indagato per terrorismo nelle scuole d'infanzia, caro Mezzetti il problema non è chi ha invitato chi

Indagato per terrorismo nelle scuole d'infanzia, caro Mezzetti il problema non è chi ha invitato chi

Bastiglia, lavori stradali in via del Riccio: così tra sei mesi si è daccapo

Bastiglia, lavori stradali in via del Riccio: così tra sei mesi si è daccapo

Cara redazione, basta elucubrazioni per minimizzare i fatti del 16 maggio

Cara redazione, basta elucubrazioni per minimizzare i fatti del 16 maggio

Carpi non può permettersi di perdere la Radioterapia oncologica

Carpi non può permettersi di perdere la Radioterapia oncologica