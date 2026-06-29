Caro Direttore,
Lei sa quanto sia cara alla mia lista civica il problema delle Cra è degli anziani costretti a lasciare famiglia e casa per vivere in queste realtà. Spesso devono pagare la loro residenza con la pensione, perché i posti convenzionati con il Comune sono pochi, le liste d’attesa lunghe e si sbloccano solo quando ci sono dei decessi.
L’opinione pubblica è molto più attenta ai problemi dei bambini degli asili nido, anche se nascono sempre meno bambini, ma ovviamente è un tema più sensibile. Mi giungono oggi voci che non citerò , che nella Cra Gorrieri, per la quale facemmo in passato un’interrogazione, la temperatura è quella che le trasmetto e la fossa biologica non funziona come denunciammo due anni fa. L’odore pertanto che si respira è insopportabile. In compenso sono appesi manifestini per un Apericena... Sfido qualsiasi anziano a sapere cos’è un Apericena. Non si può offuscare la realtà in questo modo. Forse è il caso di sensibilizzare più i cittadini al problema degli anziani, fragili, soli che dovrebbero trovare un ambiente di socializzazione e l’illusione di famiglia.
Maria Grazia Modena - Lista civica Modena per Modena
Modena, Cra Gorrieri: temperature a quasi 30 gradi e fossa biologica rotta
L’odore che si respira è insopportabile. In compenso sono appesi manifestini per un Apericena...
Caro Direttore,
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, cronaca di un declino osservato con serenità
Nomine Farmacie Modena, quando mio marito venne bocciato dal 'dottor' Muzzarelli nonostante le competenze
Muzzarelli ora difende il punto nascita di Mirandola, ma sostenne la chiusura di quello di Pavullo
Proroga carta identità cartacea, che presa in giro dal Governo Meloni per chi ha rispettato le regole...Articoli Recenti
Indagato per terrorismo nelle scuole d'infanzia, caro Mezzetti il problema non è chi ha invitato chi
Bastiglia, lavori stradali in via del Riccio: così tra sei mesi si è daccapo
Cara redazione, basta elucubrazioni per minimizzare i fatti del 16 maggio
Carpi non può permettersi di perdere la Radioterapia oncologica