Modena, Cra Gorrieri: temperature a quasi 30 gradi e fossa biologica rotta

Caro Direttore,

Lei sa quanto sia cara alla mia lista civica il problema delle Cra è degli anziani costretti a lasciare famiglia e casa per vivere in queste realtà. Spesso devono pagare la loro residenza con la pensione, perché i posti convenzionati con il Comune sono pochi, le liste d’attesa lunghe e si sbloccano solo quando ci sono dei decessi.

L’opinione pubblica è molto più attenta ai problemi dei bambini degli asili nido, anche se nascono sempre meno bambini, ma ovviamente è un tema più sensibile. Mi giungono oggi voci che non citerò , che nella Cra Gorrieri, per la quale facemmo in passato un’interrogazione, la temperatura è quella che le trasmetto e la fossa biologica non funziona come denunciammo due anni fa. L’odore pertanto che si respira è insopportabile. In compenso sono appesi manifestini per un Apericena... Sfido qualsiasi anziano a sapere cos’è un Apericena. Non si può offuscare la realtà in questo modo. Forse è il caso di sensibilizzare più i cittadini al problema degli anziani, fragili, soli che dovrebbero trovare un ambiente di socializzazione e l’illusione di famiglia.

Maria Grazia Modena - Lista civica Modena per Modena

