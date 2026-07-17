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Modena, Poste italiane: utili in cambio di disservizi e lacune

Modena, Poste italiane: utili in cambio di disservizi e lacune

Da anni recapita la corrispondenza a ridosso delle scadenze o in ritardo (a me tre giorni fa è arrivata una rivista di inizio giugno)

1 minuto di lettura

Buongiorno direttore,

Paolo Ballestrazzi fa notare gli utili di Hera, Luca Monari denuncia i disservizi di Enel, Elena Barbieri sottolinea le lacune di Edison... e di Poste Italiane a Modena (comunque del Governo Meloni) nessuno parla?

Poste Italiane a Modena (comunque del Governo Meloni) che somma tutte e tre le voci: utili + disservizi + lacune.

Poste Italiane a Modena (comunque del Governo Meloni) che da anni recapita la corrispondenza a ridosso delle scadenze o in ritardo (a me tre giorni fa è arrivata una rivista di inizio giugno) mentre tutti sanno, dai sindacati alle associazioni consumatori, agli utenti stessi e nessuno fa niente.

Chi protegge Poste Italiane a Modena (comunque del Governo Meloni)?

Perché Poste Italiane a Modena (comunque del Governo Meloni) può agire sul mercato in totale spregio delle più elementari regole di pacifica convivenza?

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto

P.S. o forse è l'intero Sistema Modena da rivedere?

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