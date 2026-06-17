Proroga carta identità cartacea, che presa in giro dal Governo Meloni per chi ha rispettato le regole...

Buonasera direttore Leonelli,

e dire che si sapeva da circa un anno e che molte persone rispettose delle regole, come il sottoscritto, si sono mosse con congruo anticipo per non intasare gli uffici comunali.

Con questa proroga della scadenza delle carte di identità cartacee pare proprio che la Meloni si stia democristianizzando: meglio tirare a campare che tirare le cuoia.

Cosa non si farebbe per uno zero virgola nei sondaggi.

Che abbiano ragione, su fronti diversi, il Generale Vannacci ed il duo Conte-Schlein? Personalmente avrei evitato di dare 20 e passa euro al Comune e spendere 10 euro di foto per conto di mia madre. Così come avrei fatto volentieri a meno di farla girare, visto che ha quasi novant'anni, fa un po' fatica a deambulare e della carta di identità elettronica non sa che farsene.

Comunque, siamo in Italia e 'vincono' sempre i furbetti. Però il prossimo anno, in sede di elezioni, potrebbero esserci delle sorprese.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto

