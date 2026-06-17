Carta d'identità cartacea, il Governo fa marcia indietro: resteranno valide fino a scadenza

Prolungata all'ultimo momento la validità delle carte d'identità cartacee. Per loro era stato deciso uno stop al prossimo 3 agosto: da quella data l'unico documento di identità valido sarebbe stato la Carta d’Identità Elettronica, la cui emissione tuttavia in alcuni comuni procede a rilento. Di qui la decisione del Consiglio dei Ministri secondo cui le vecchie carte non ancora scadute mantengono la propria validità fino alla naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto, 'per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi'.

La decisione arriva per sostenere i Comuni, che in molti casi stanno registrando ritardi e difficoltà operative nel rilascio della Cie a causa dell’elevato numero di richieste. Le carte cartacee continueranno dunque a essere utilizzabili nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano servizi pubblici.

L'estensione riguarda esclusivamente alcuni utilizzi sul territorio nazionale e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Non riguarda invece l’espatrio. Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà dunque più valida come documento di viaggio.