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Uccise due rapinatori, il gioielliere Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi

Uccise due rapinatori, il gioielliere Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi

Lo hanno stabilito i giudici della prima sezione penale della Cassazione. Come reso noto dai suoi legali, Roggero si costituirà oggi stesso

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Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, accusato di aver ucciso due ladri e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio nell’aprile del 2021. Lo hanno stabilito i giudici della prima sezione penale della Cassazione. Come reso noto dai suoi legali, Roggero si costituirà oggi stesso.

'È finita. Sto passando gli ultimi minuti coi miei familiari prima di costituirmi in carcere”. Così Mario Roggero dopo la sentenza della Cassazione, in un video affidato ai social. “Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l’ergastolo', sottolinea il 72enne, ringraziando tutti coloro che gli sono stati vicino. 'Adesso dovrò passarvi il testimone, per portare avanti una legge che sia veramente contro le ingiustizie e contro la criminalità sempre più dilagante. Un grande abbraccio a tutti voi, sarete voi la mia voce', conclude.

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