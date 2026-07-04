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Il ministro Roccella: 'Ondata di affetto mi aiuta ad andare avanti'

Il ministro Roccella: 'Ondata di affetto mi aiuta ad andare avanti'

Il 2 luglio è stato impiegato un drone marino sperimentale per le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne del ministro Roccella, scomparso il 27 giugno

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'Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’. Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti'.

Lo scrive il ministro Eugenia Roccella in un post su Facebook. 

Il 2 luglio è stato impiegato un drone marino sperimentale per le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne del ministro Eugenia Roccella, scomparso nel lago di Vico il 27 giugno dopo essersi tuffato dalla barca con cui stava facendo una gita con la moglie. Le acque del lago di Vico sono particolarmente difficili, lo specchio d'acqua già a una profondità di 4 metri ha una visibilità pari quasi allo zero, oltre alla fitta vegetazione che cresce dal fondo e le bassissime temperature dell'acqua già a pochi metri dalla superficie. Caratteristiche che rendo difficile se non impossibile l'esplorazione visiva da parte dei sommozzatori. Intanto dopo le analisi dei dati forniti dai vari rover in campo nei giorni passati, le ricerche si stanno concentrando in alcuni punti che, secondo la mappatura strumentale, potrebbero nascondere il corpo di Cavallari. A questo proposito, per trovare eventuali tracce, sono stati esplorati anche gli accessi ai depuratori per il servizio idrico e all'estuario di un piccolo corso d'acqua che si getta nel lago.

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