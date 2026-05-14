Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Agcom, nel 2025 ancora giù le vendite dei quotidiani cartacei: -8.1% su anno 

Agcom, nel 2025 ancora giù le vendite dei quotidiani cartacei: -8.1% su anno 

I quotidiani nazionali hanno registrato una riduzione più contenuta su base annua rispetto a quelli locali (-7,4% vs -9,0%)

1 minuto di lettura

Si conferma anche nel 2025 la dinamica negativa del comparto quotidiani che riflette una crisi strutturale già evidenziata negli anni precedenti. Le copie complessivamente vendute di tutti i quotidiani sul territorio nazionale sono pari a 430 milioni di unità (circa 1,6 milioni di copie medie giornaliere nei dodici mesi del 2025), con una flessione su base annua dell'8,1% e del 30,6% rispetto ai dodici mesi del 2021. Lo rileva l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nell'Osservatorio sulle Comunicazioni per l'anno 2025. 

I quotidiani nazionali hanno registrato una riduzione più contenuta su base annua rispetto a quelli locali (-7,4% vs -9,0%). Analogamente, anche ampliando il confronto al 2021, le testate nazionali - fa notare l'Autorità - vedono ridotte le vendite del 29,5% a fronte di una più accentuata flessione dei quotidiani locali (-32,0%). Le copie complessivamente vendute in formato cartaceo, pari a 363 milioni (1,1 milione di copie giornaliere), si sono ridotte su base annua del 9,1% (erano 399 milioni nel 2024) e del 32,6% rispetto al 2021 quando ne venivano vendute complessivamente 538 milioni. Dinamica simile, sebbene più contenuta, per i quotidiani venduti in formato digitale (copia replica della versione cartacea) che registrano una contrazione del 2% rispetto all'anno precedente e del 16,9% sul 2021.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Giannini choc: 'Se un uomo passa ultimi 20 anni immobile su una sedia a rotelle, è inutile aver vissuto così tanto'

Giannini choc: 'Se un uomo passa ultimi 20 anni immobile su una sedia a rotelle, è inutile aver vissuto così tanto'

Taglio accise, verso nuova proroga per 21 giorni: ridotto a 5 cent per benzina

Taglio accise, verso nuova proroga per 21 giorni: ridotto a 5 cent per benzina

Monopattini elettrici: obbligo targa entro 16 maggio

Monopattini elettrici: obbligo targa entro 16 maggio

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti La premier Meloni e la foto con l’ex referente del clan Senese: 'Esistono migliaia di miei selfie con chiunque'

La premier Meloni e la foto con l’ex referente del clan Senese: 'Esistono migliaia di miei selfie con chiunque'

Scattano le prime restrizioni per i carburanti in 4 aeroporti italiani

Scattano le prime restrizioni per i carburanti in 4 aeroporti italiani

Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del turismo

Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del turismo

Maltempo, crolla il viadotto Trigno in Molise: interrotta la Statale 16 Adriatica

Maltempo, crolla il viadotto Trigno in Molise: interrotta la Statale 16 Adriatica