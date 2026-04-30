Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Taglio accise, verso nuova proroga per 21 giorni: ridotto a 5 cent per benzina

Taglio accise, verso nuova proroga per 21 giorni: ridotto a 5 cent per benzina

Il taglio sarà finanziato con le sanzioni dell'Antitrust e l'extragettito Iva

1 minuto di lettura

Il taglio delle accise sui carburanti verrà prorogato oggi dal Consiglio dei ministri per 21 giorni, invariato per il gasolio (20 centesimi al litro) e ridotto a 5 centesimi al litro per la benzina. Il taglio sarà finanziato con le sanzioni dell'Antitrust e l'extragettito Iva. Ulteriori misure per l'autotrasporto verranno inserite in un provvedimento successivo, dopo un confronto con le associazioni di categoria. Lo apprende l'Ansa da fonti informate sul dossier.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il Governo ha prorogato il cosiddetto 'taglio delle accise' fino al primo maggio

Il Governo ha prorogato il cosiddetto 'taglio delle accise' fino al primo maggio

Bluff taglio delle accise, a Modena oggi solo nel 2% dei distributori il Diesel è sotto i 2 euro

Bluff taglio delle accise, a Modena oggi solo nel 2% dei distributori il Diesel è sotto i 2 euro

Modena, taglio delle accise? Bluff senza fine: nel 70% dei distributori diesel oltre i 2 euro

Modena, taglio delle accise? Bluff senza fine: nel 70% dei distributori diesel oltre i 2 euro

Il bluff del taglio delle accise: 'Governo Meloni fa cassa sulla salute per un bonus che nemmeno si è visto'

Il bluff del taglio delle accise: 'Governo Meloni fa cassa sulla salute per un bonus che nemmeno si è visto'

Carburanti, il bluff taglio accise. Federconsumatori: 'A Modena il 50% dei distributori con diesel sopra 2 euro'

Carburanti, il bluff taglio accise. Federconsumatori: 'A Modena il 50% dei distributori con diesel sopra 2 euro'

Taglio delle accise, il governo Meloni ha preso i soldi anche dalla Sanità

Taglio delle accise, il governo Meloni ha preso i soldi anche dalla Sanità

Articoli più Letti Scattano le prime restrizioni per i carburanti in 4 aeroporti italiani

Scattano le prime restrizioni per i carburanti in 4 aeroporti italiani

La premier Meloni e la foto con l’ex referente del clan Senese: 'Esistono migliaia di miei selfie con chiunque'

La premier Meloni e la foto con l’ex referente del clan Senese: 'Esistono migliaia di miei selfie con chiunque'

Maltempo, crolla il viadotto Trigno in Molise: interrotta la Statale 16 Adriatica

Maltempo, crolla il viadotto Trigno in Molise: interrotta la Statale 16 Adriatica

Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del turismo

Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del turismo

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Sondaggio Pagnoncelli, batosta post referendaria per Fdi: il partito scivola al 26,7%

Sondaggio Pagnoncelli, batosta post referendaria per Fdi: il partito scivola al 26,7%

Domenica delle Palme, l'appello del Papa: 'Dio non ascolta le preghiere di chi fa la guerra'

Domenica delle Palme, l'appello del Papa: 'Dio non ascolta le preghiere di chi fa la guerra'

E’ morto David Riondino, aveva 73 anni: artista geniale e poliedrico

E’ morto David Riondino, aveva 73 anni: artista geniale e poliedrico

Governo Meloni, il terremoto continua: Daniela Santanchè si dimette: 'Pago il conto degli altri'

Governo Meloni, il terremoto continua: Daniela Santanchè si dimette: 'Pago il conto degli altri'