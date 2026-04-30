Il taglio delle accise sui carburanti verrà prorogato oggi dal Consiglio dei ministri per 21 giorni, invariato per il gasolio (20 centesimi al litro) e ridotto a 5 centesimi al litro per la benzina. Il taglio sarà finanziato con le sanzioni dell'Antitrust e l'extragettito Iva. Ulteriori misure per l'autotrasporto verranno inserite in un provvedimento successivo, dopo un confronto con le associazioni di categoria. Lo apprende l'Ansa da fonti informate sul dossier.
Taglio accise, verso nuova proroga per 21 giorni: ridotto a 5 cent per benzina
Il taglio sarà finanziato con le sanzioni dell'Antitrust e l'extragettito Iva
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