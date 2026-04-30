Taglio accise, verso nuova proroga per 21 giorni: ridotto a 5 cent per benzina

Il taglio delle accise sui carburanti verrà prorogato oggi dal Consiglio dei ministri per 21 giorni, invariato per il gasolio (20 centesimi al litro) e ridotto a 5 centesimi al litro per la benzina. Il taglio sarà finanziato con le sanzioni dell'Antitrust e l'extragettito Iva. Ulteriori misure per l'autotrasporto verranno inserite in un provvedimento successivo, dopo un confronto con le associazioni di categoria. Lo apprende l'Ansa da fonti informate sul dossier.