Giannini choc: 'Se un uomo passa ultimi 20 anni immobile su una sedia a rotelle, è inutile aver vissuto così tanto'

'Il Governo è come un essere umano, tutti siamo contenti se un essere umano vive fino a 100-110 anni. Bisogna vedere in che condizioni ci arriva, se passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile aver vissuto così tanto. La stessa cosa vale per il governo'.

Bufera per le parole di Massimo Giannini a DiMartedì. Nel programma di La7, il giornalista si è espresso sulla tenuta del governo e sull'efficacia della sua azione con questo paragone stigmatizzato sui social.

L'intervento del giornalista è stato criticato aspramente da molti utenti. 'Apprendo con sorpresa e amarezza di una polemica che mi riguarda, a proposito di una mia frase pronunciata a diMartedi. Chiunque la riascoltasse, può rendersi conto che, parlando dell’azione del governo rispetto alle emergenze del Paese, sono partito da un accostamento fatto da Luca e Paolo tra 'longevità' e 'immobilità'. Il mio ragionamento sulla vecchiaia, e sulla qualità della vita di chi attraversa quella stagione, non presupponeva alcun giudizio di disvalore nei confronti delle persone, in qualunque condizione si trovino', scrive Giannini su X.