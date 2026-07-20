Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La procura generale di Torino ha sequestrato 50mila euro a Roggero

La procura generale di Torino ha sequestrato 50mila euro a Roggero

Oggetto di un bonifico disposto sul conto corrente del Comitato '#iostoconmarioroggero' verso un conto corrente estero tunisino

1 minuto di lettura

La Procura generale di Torino rende noto ufficialmente di avere proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro, a garanzia delle spese di giustizia, su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie, Mariangela Sandrone.

Lo si apprende da un comunicato della Procura stessa, volto a 'chiarire la questione indicata genericamente in 'risarcimento danni'', dopo la condanna definitiva del gioielliere. 

'La Corte d'Assise di Asti, con sentenza confermata sul punto in appello, ha condannato, come sempre avviene in casi simili, Roggero Mario - specifica la Procura - al pagamento di una provvisionale pari a complessivi 480.000 euro a favore di 14 prossimi congiunti dei due rapinatori persone offese del delitto di omicidio nonché del terzo rapinatore, persona offesa di tentato omicidio, demandando a separato giudizio civile la quantificazione definitiva dei danni'.

'Inoltre la Procura generale - viene aggiunto - ha proceduto a richiedere (e ha ottenuto) il sequestro conservativo a garanzia delle spese di giustizia, della somma di 50.000 euro, oggetto di un bonifico disposto sul conto corrente del Comitato '#iostoconmarioroggero' verso un conto corrente estero tunisino, intestato a Roggero Mario e alla di lui coniuge, Sandrone Mariangela, in epoca precedente alla celebrazione del giudizio in appello'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
La moglie di Roggero: 'Al presidente Mattarella chiedo un atto di clemenza e umanità'

La moglie di Roggero: 'Al presidente Mattarella chiedo un atto di clemenza e umanità'

L'opportunismo controproducente di Salvini: fa visita a Mario Roggero in carcere e dice di volerlo candidare

L'opportunismo controproducente di Salvini: fa visita a Mario Roggero in carcere e dice di volerlo candidare

Caso Roggero: la complessità ridotta a slogan, la democrazia declassata a fastidioso esercizio medievale

Caso Roggero: la complessità ridotta a slogan, la democrazia declassata a fastidioso esercizio medievale

Roggero in carcere a Bollate: 'Mattarella ha graziato Minetti e uno scafista, si metta mano sulla coscienza'

Roggero in carcere a Bollate: 'Mattarella ha graziato Minetti e uno scafista, si metta mano sulla coscienza'

'Avvio istruttoria per grazia a Roggero, atto di equilibrio e umanità'

'Avvio istruttoria per grazia a Roggero, atto di equilibrio e umanità'

Nordio avvia l’istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, Mattarella lo richiama

Nordio avvia l’istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, Mattarella lo richiama

Articoli più Letti Uccise due rapinatori, il gioielliere Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi

Uccise due rapinatori, il gioielliere Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi

Disperso nel lago di Vico il marito del ministro Roccella, era in barca con lei

Disperso nel lago di Vico il marito del ministro Roccella, era in barca con lei

Reddito di cittadinanza, la Finanza in 6 mesi scopre indebite percezioni per 45 milioni

Reddito di cittadinanza, la Finanza in 6 mesi scopre indebite percezioni per 45 milioni

Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze. Opposizioni: 'Dimissioni'

Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze. Opposizioni: 'Dimissioni'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Vannacci non ha limiti: ripubblica video in cui da condottiero giustizia Conte e Schlein nell'arena

Vannacci non ha limiti: ripubblica video in cui da condottiero giustizia Conte e Schlein nell'arena

Ponte Morandi, l'ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni

Ponte Morandi, l'ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni

La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale senza preferenze

La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale senza preferenze

E’ morto a 87 anni Peppino di Capri, addio al re della melodia italiana

E’ morto a 87 anni Peppino di Capri, addio al re della melodia italiana