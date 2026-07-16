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Ponte Morandi, l'ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni

Ponte Morandi, l'ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni

La Procura aveva chiesto per lui 18 anni e 6 mesi, la pena più alta tra i 57 imputati. Presenti in aula molti parenti delle 43 vittime del disastro

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L’ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto 2018. È la sentenza di primo grado pronunciata oggi dal giudice Paolo Lepri, presidente del collegio del tribunale di Genova. La Procura aveva chiesto per lui 18 anni e 6 mesi, la pena più alta tra i 57 imputati. Presenti in aula molti parenti delle 43 vittime del disastro e, tra gli altri, la sindaca Silvia Salis e il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari.


Michele Donferri Mitelli, ex responsabile delle manutenzioni di Autostrade, è stato condannato a 11 anni. Cinque anni e sei mesi per Antonino Galatà, ex ad di Spea, e per l’ex numero due di Aspi Paolo Berti. Sono alcuni degli altri verdetti della sentenza pronunciata oggi. Le accuse erano a vario titolo di omicidio colposo plurimo, violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, omicidio stradale aggravato, crollo e disastro colposo, lesioni colposo aggravate, omissioni d’attesa d’ufficio e falso.

Foto Italpress

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