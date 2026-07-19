Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La moglie di Roggero: 'Al presidente Mattarella chiedo un atto di clemenza e umanità'

La moglie di Roggero: 'Al presidente Mattarella chiedo un atto di clemenza e umanità'

'E’ una persona che ha sempre messo la protezione dei suoi cari al di sopra di tutto. Non è il giustiziere che alcuni descrivono'

1 minuto di lettura

'Al presidente Mattarella mi rivolgo come moglie e come madre, con il massimo rispetto per il suo ruolo di capo dello Stato. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l’età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Gli chiedo un atto di clemenza e di umanità per permettere a un uomo anziano di trascorrere gli ultimi anni della sua vita insieme alla sua famiglia'. Lo dice Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, chiedendo la grazia per il marito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un’intervista a La Stampa.

'Mi sento sospesa in un incubo che è diventato realtà. Mario è un uomo profondamente legato alla sua famiglia, un lavoratore instancabile, un marito e un nonno premuroso. E’ una persona che ha sempre messo la protezione dei suoi cari al di sopra di tutto. Non è il giustiziere che alcuni descrivono'. aggiunge.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
L'opportunismo controproducente di Salvini: fa visita a Mario Roggero in carcere e dice di volerlo candidare

L'opportunismo controproducente di Salvini: fa visita a Mario Roggero in carcere e dice di volerlo candidare

Caso Roggero: la complessità ridotta a slogan, la democrazia declassata a fastidioso esercizio medievale

Caso Roggero: la complessità ridotta a slogan, la democrazia declassata a fastidioso esercizio medievale

Roggero in carcere a Bollate: 'Mattarella ha graziato Minetti e uno scafista, si metta mano sulla coscienza'

Roggero in carcere a Bollate: 'Mattarella ha graziato Minetti e uno scafista, si metta mano sulla coscienza'

'Avvio istruttoria per grazia a Roggero, atto di equilibrio e umanità'

'Avvio istruttoria per grazia a Roggero, atto di equilibrio e umanità'

Nordio avvia l’istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, Mattarella lo richiama

Nordio avvia l’istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, Mattarella lo richiama

Uccise due rapinatori, il gioielliere Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi

Uccise due rapinatori, il gioielliere Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi

Articoli più Letti Disperso nel lago di Vico il marito del ministro Roccella, era in barca con lei

Disperso nel lago di Vico il marito del ministro Roccella, era in barca con lei

Reddito di cittadinanza, la Finanza in 6 mesi scopre indebite percezioni per 45 milioni

Reddito di cittadinanza, la Finanza in 6 mesi scopre indebite percezioni per 45 milioni

Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze. Opposizioni: 'Dimissioni'

Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze. Opposizioni: 'Dimissioni'

Tragedia sul lago di Vico: continuano le ricerche del marito del ministro Roccella

Tragedia sul lago di Vico: continuano le ricerche del marito del ministro Roccella

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Ponte Morandi, l'ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni

Ponte Morandi, l'ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni

La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale senza preferenze

La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale senza preferenze

E’ morto a 87 anni Peppino di Capri, addio al re della melodia italiana

E’ morto a 87 anni Peppino di Capri, addio al re della melodia italiana

Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione fiscale

Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione fiscale