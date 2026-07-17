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Roggero in carcere a Bollate: 'Mattarella ha graziato Minetti e uno scafista, si metta mano sulla coscienza'

Roggero in carcere a Bollate: 'Mattarella ha graziato Minetti e uno scafista, si metta mano sulla coscienza'

'Stasera vedrò come sarà, non sono mai andato in carcere. Fare l’esperienza a 72 anni credo che sia una cosa estremamente difficile'

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'Ha graziato lo scafista che ha ammazzato trenta persone, ha graziato la Minetti, penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza'. Lo ha detto Mario Roggero, parlando con i cronisti, al suo ingresso al carcere di Bollate.

'Come si può sentire uno che sta andando incontro a 15 anni di carcere? Ergastolo. Viva la giustizia italiana', ha detto. 'Penso di subire un’ingiustizia, questo è il massimo per i delinquenti: sono facilitati a continuare a rubare, a rapinare, tanto sono impuniti', ha aggiunto.

'Io mi aspetto una grazia. Questa mattina mia moglie ha depositato una richiesta di grazia, ha richiesto anche una sospensione temporanea della pena però non è arrivata nessuna risposta in sette ore', ha spiegato.

'Mi è stato consigliato di venire a Bollate perché è un buon carcere, e quindi è la scelta migliore, probabilmente', ha detto rispondendo a chi gli chiedeva come mai la scelta di costituirsi presso la casa di reclusione di Bollate. 'Mi hanno detto che si sta bene e ci sono molte attività da fare, devo ancora imparare l’inglese, oltretutto'.

'Stasera vedrò come sarà, non sono mai andato in carcere. Fare l’esperienza a 72 anni credo che sia una cosa estremamente difficile'. A chi gli ha chiesto se si sente sostenuto dalla politica, Roggero risponde: 'Sì, hanno fatto quadrato in tanti'. Su una sua possibile candidatura in politica, 'adesso l’ultima cosa è questa, candidarmi'.

Mi sento pentito 'certamente, effettivamente con il senno di poi. Però bisogna trovarsi in quel momento'. A chi gli chiede se rifarebbe ciò che ha commesso, Roggero risponde che 'non si può fare questa domanda, perché quando uno ha una pistola puntata in faccia ti spara per primo'.

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