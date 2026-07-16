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Nordio avvia l’istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, Mattarella lo richiama

Nordio avvia l’istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, Mattarella lo richiama

‘E’ una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica’

1 minuto di lettura

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, “per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006″. Lo rende noto il Colle.

In precedenza il Ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della Grazia in favore di Mario Roggero

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