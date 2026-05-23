Accise, il Governo dimezza il taglio e il diesel cresce di 10 centesimi

Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane, fino al 6 giugno. Ma il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri ieri sera, dopo un incontro nel pomeriggio della premier e di numerosi ministri con le organizzazioni dell'autotrasporto, stabilisce che la riduzione sul gasolio scenda da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimanga a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'Iva. Nel decreto legge di proroga ci sono anche una serie di misure a favore dell'autotrasporto, per evitare lo sciopero annunciato contro il caro-carburanti. Vengono stanziati 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti: 100 milioni erano già previsti nei precedenti decreti carburanti, ma non erogati, mentre 200 sono fondi freschi.