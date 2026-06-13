Cara redazione, basta elucubrazioni per minimizzare i fatti del 16 maggio

Caro direttore,Continuare a dare spazio a chi, come l'imam, usa il solito cliché concettuale del disagio psichico per giustificare l'ingiustificabile non fa de La Pressa una testata indipendente, come ama definirsi.La linea che avete scelto di seguire è chiara anche a un ipovedente: minimizzare quanto accaduto il 16 maggio, elucubrate in modo cervellotico, usare funambolismi verbali, dare spazio agli interventi dei soliti filosofi da salotto che, alla fine del loro discorso, non permettono al lettore di capire che cosa abbiano voluto realmente dire.E il pakistano che ha mandato una email all'Accademia dicendo di voler emulare El Koudri chi sarebbe? L'ennesimo disadattato?Il sudanese che ha tentato di decapitare un irlandese a Belfast anche?A questo punto sa che cosa le dico? Aboliamo la legge Basaglia e riapriamo i manicomi!Modena e, con essa, qualunque altra città, non avranno pace finché ci sarà un approccio così intellettualmente decentrato dal problema, che ormai ha stancato.Una cittadina delusaAnnarita Ghirelli

Buonasera a lei, per quanto riguarda l'articolo sulle dichiarazioni dell'Imam, il nostro quotidiano ha semplicemente dato conto di quanto espresso durante un incontro pubblico, senza giudizio alcuno. Il fatto che La Pressa sia indipendente non credo, onestamente, venga intaccato dal pubblicare resoconti di dibattiti pubblici, in quel caso con protagonisti il vescovo e l'Imam.

Giuseppe Leonelli