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Indagato per terrorismo nelle scuole d'infanzia, caro Mezzetti il problema non è chi ha invitato chi

Indagato per terrorismo nelle scuole d'infanzia, caro Mezzetti il problema non è chi ha invitato chi

Il problema è a livello nazionale di chi li fa entrare, con quali motivazioni, per poi offrire supporto giuridico e finanziario

1 minuto di lettura

Spettabile Redazione La Pressa,

Mezzetti non ha capito o, strumentalmente, fa finta di non capire.

Il problema non sta nei casi particolari, dei quali si sta dibattendo in questi giorni a Modena, di 'chi ha invitato chi'.

Il problema è a livello nazionale di chi li fa entrare, con quali motivazioni, per poi offrire supporto giuridico e finanziario per la permanenza e la moltiplicazione (si legga ricongiungimenti).

Oltre all'assegnazione in uso gratuito o meno di beni pubblici costruiti con la fatica ed il sudore delle generazioni Italiane, e ribadisco Italiane, che ci hanno preceduto.

Il 'chi ha inviato chi' del caso particolare è, forse strumentalmente, fuorviante.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto 

Foto dell'autore

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