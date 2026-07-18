Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, caro assessore Molinari la colpa del flop non è dei cittadini ma della qualità del servizio

Modena, caro assessore Molinari la colpa del flop non è dei cittadini ma della qualità del servizio

Vorrei mostrare una foto dei cassonetti installati a Firenze. Pensi, assessore: sembrano proprio progettati per essere utilizzati dai cittadini

2 minuti di lettura

Gentile Direttore,

per quanto consapevole dell’irrilevanza delle mie osservazioni, eccomi di nuovo a condividere alcune brevi, quanto rassegnate, considerazioni sulla gestione dei rifiuti a Modena.

Oggi mi è capitato di leggere il consueto articolo a sostegno dell’operato dell’Amministrazione sulle pagine della consueta testata, dove si annuncia una stretta autunnale contro i “furbetti dei rifiuti”, con la conferma, da parte dell’assessore Molinari, della “linea dura”, i cui effetti, tuttavia, stentano ancora a palesarsi.

La narrazione pare essere sempre la stessa: il servizio sarebbe sostanzialmente adeguato, se non fosse per i comportamenti scorretti di alcuni utenti.

Purtroppo, alcune criticità, note a molti cittadini, non trovano mai spazio in questa rappresentazione.

Vorrei quindi provare, da cittadina, a rivolgermi direttamente all’assessore Molinari.

Prima, però, vorrei mostrargli una foto dei cassonetti installati a Firenze. Pensi, assessore: sembrano proprio progettati per essere utilizzati dai cittadini. Hanno aperture ampie, il lettore della tessera collocato a un’altezza accessibile anche alle persone anziane o con difficoltà motorie. In più, presentano forma e dimensioni uniformi, con contenitori ben accostati che restituiscono un’immagine ordinata e decorosa.

Forse anche gli strumenti messi a disposizione dei cittadini contribuiscono a costruire quel senso di rispetto e attenzione al decoro che poi viene richiesto ai cittadini stessi, chissà.

Caro assessore, ma se l’obiettivo

Spazio ADV dedicata a novisad
è davvero la qualità del servizio, come Lei ama ripetere, forse non dovrebbe essere considerato un piccolo successo riuscire a conferire un sacchetto mezzo vuoto — perché uno pieno non entra — e senza intoppi nel cassonetto “smart”. Non crede?

Mi permetta poi una domanda: per quale ragione il cassonetto dell’indifferenziata è blindato, mentre vetro, organico, sfalci e abiti risultano accessibili senza alcuna limitazione? Non avrebbe forse più senso fare esattamente il contrario, premiando chi differenzia correttamente anziché “punire” chi non lo fa, attraverso la tariffa puntuale?

E, già che parliamo degli aumenti della TARI, che dovrebbero essere accompagnati anche dal pieno rispetto degli impegni contrattuali, vorrei sapere se Lei abbia mai visto Hera effettuare il lavaggio delle strade e dei marciapiedi preceduto dallo spazzamento e senza l’utilizzo dei soffiatori, così come mi sembra di aver letto nel contratto con Atersir.

Forse sarò particolarmente sfortunata, ma quello che ho sempre visto io è l’impiego dei soffiatori seguito dal passaggio di camion muniti di spazzole, che completano l’opera massaggiando l’asfalto a centro strada. 

E questo finalmente ha un senso: a ridosso dei marciapiedi ci sarebbe troppo sporco affinché il massaggio risulti efficace.

Ringrazio per l’attenzione e per l’eventuale risposta.

Cordiali saluti

Adriana Cetro

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena Calcio: 28 i convocati da mister Galloppa partiti per il ritiro

Modena Calcio: 28 i convocati da mister Galloppa partiti per il ritiro

Week end fuori Modena: gli eventi in provincia

Week end fuori Modena: gli eventi in provincia

Jean-Michel Jarre: unica data italiana del tour per chiudere Jazz Open Modena 

Jean-Michel Jarre: unica data italiana del tour per chiudere Jazz Open Modena 

'Stangata rifiuti, i famosi dividendi Hera? In gran parte nelle tasche di privati'

'Stangata rifiuti, i famosi dividendi Hera? In gran parte nelle tasche di privati'

Assicurazioni auto: a Modena aumento del 6% in un anno

Assicurazioni auto: a Modena aumento del 6% in un anno

Modena, il 19 luglio Bosco Urbano è Fish&Jazz con i PDuRN e la paella di pesce dei ragazzi di Aseop

Modena, il 19 luglio Bosco Urbano è Fish&Jazz con i PDuRN e la paella di pesce dei ragazzi di Aseop

Spazio ADV dedicata a Studio Sciacca
Articoli più Letti Modena, semafori spenti per un giorno intero: il servizio con Edison è peggiorato

Modena, semafori spenti per un giorno intero: il servizio con Edison è peggiorato

Muzzarelli ora difende il punto nascita di Mirandola, ma sostenne la chiusura di quello di Pavullo

Muzzarelli ora difende il punto nascita di Mirandola, ma sostenne la chiusura di quello di Pavullo

Modena, Cra Gorrieri: temperature a quasi 30 gradi e fossa biologica rotta

Modena, Cra Gorrieri: temperature a quasi 30 gradi e fossa biologica rotta

Modena, Jazzopen in Piazza Roma: giornali tutti servi di Mezzetti?

Modena, Jazzopen in Piazza Roma: giornali tutti servi di Mezzetti?

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Modena, Poste italiane: utili in cambio di disservizi e lacune

Modena, Poste italiane: utili in cambio di disservizi e lacune

Camposanto, 27 ore senza corrente elettrica: Enel distribuzione non risponde

Camposanto, 27 ore senza corrente elettrica: Enel distribuzione non risponde

Modena, ancora pattumelle e porta a porta nelle zone rurali: a rischio la sicurezza

Modena, ancora pattumelle e porta a porta nelle zone rurali: a rischio la sicurezza

Carpi, un Maio come indennizzo per una Ruggiero

Carpi, un Maio come indennizzo per una Ruggiero