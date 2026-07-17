Modena, il 19 luglio Bosco Urbano è Fish&Jazz con i PDuRN e la paella di pesce dei ragazzi di Aseop

Domenica 19 luglio il Bosco Urbano di Modena ospita Fish&Jazz, una serata che unisce musica dal vivo, buona cucina e solidarietà in uno dei luoghi più originali dell'estate modenese. Dalle ore 19.30 sarà possibile gustare un aperitivo all'ombra e una cena a base di paella di pesce, il cui ricavato contribuirà a sostenere le attività di ASEOP (associazione per il sostegno dell’ematologia e oncologia pediatrica).

Protagonista musicale della serata sarà il trio PDuRN, formato da Daniele Nasi al sax, Giancarlo Patris al contrabbasso e Margherita Parenti alla batteria. Nato con l'intento di rileggere in chiave contemporanea i grandi classici della tradizione jazzistica, il progetto ha presto

trovato una propria identità attraverso l'incontro tra jazz europeo e musica popolare del Nord Europa. Le melodie della tradizione irlandese, scozzese e norvegese diventano così il punto di partenza per un linguaggio originale, che si sviluppa in composizioni inedite dove convivono influenze folk, jazz, rock e free improvisation. Il risultato è un suono ricco di sfumature, nel quale le melodie accompagnano l'ascoltatore lasciando ampio spazio all'improvvisazione e al dialogo continuo tra i tre musicisti.

L'appuntamento rientra nel calendario dell'Estate Modenese e conferma il Bosco Urbano come spazio aperto alla cultura e alla partecipazione.

Negli ultimi anni il Bosco Urbano è diventato molto più di un'area verde: è un luogo di incontro dove natura, cultura e socialità convivono, offrendo ai cittadini occasioni di crescita, condivisione e scoperta.

Concerti,

laboratori, incontri e iniziative dedicate alle famiglie trasformano questo spazio in un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio, dimostrando come la cultura possa diventare uno strumento capace di creare comunità e promuovere inclusione.

La serata nasce anche dalla collaborazione con MUSE aps, storica associazione modenese impegnata nella promozione della cultura jazzistica e nella valorizzazione dei giovani talenti. Attraverso concerti, laboratori e progetti formativi, MUSE rappresenta da anni un punto di riferimento per la crescita della scena musicale locale, creando occasioni di incontro tra artisti affermati e nuove generazioni di musicisti.

Fish&Jazz si propone così come un'esperienza completa, dove il piacere del cibo incontra la qualità della musica dal vivo e il valore della solidarietà. Una serata pensata per vivere il Bosco Urbano in

un'atmosfera accogliente, sostenendo concretamente ASEOP e celebrando il ruolo della cultura come motore di partecipazione e condivisione.

Il Bosco Urbano si trova in Via Staffette Partigiane 9, nel borgo sede dell'associazione Euphonia.