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Con 'Figurati Modena' anche Vasco Rossi diventa una figurina

Con 'Figurati Modena' anche Vasco Rossi diventa una figurina

In mostra per i vent’anni del Museo della Figurina l’illustrazione di Martoz ispirata all’album 'Buoni o cattivi'

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L’ispirazione l’ha presa dalla copertina dell’album “Buoni o cattivi” del 2004, ma lo sfondo in cui Martoz colloca l’immagine di Vasco Rossi in tuta arancione, con la relativa figurina che lo ritrae in primo piano, non è certo quello dei grattacieli e delle auto di New York come nel disco. L’ambientazione è molto più familiare, con tanto di Duomo e Ghirlandina, come del resto richiede la mostra della quale fa parte l’illustrazione: “Figurati Modena”, allestita da Fondazione Ago a Palazzo Santa Margherita fino al 30 agosto.

Il fumettista e street artist umbro è uno dei venti illustratori che il Museo della Figurina, per festeggiare i 20 anni, ha invitato a interpretare luoghi, personaggi e curiosità della città. Immagini che sono diventate anche un album di 60 figurine. Martoz (nome d’arte di Alessandro Martorelli) collabora con testate nazionali e internazionali e nel 2019 ha vinto il premio Gran Giunigi a Lucca Comics.

Rilanciando l’illustrazione che Martoz dedica a Vasco Rossi sulle pagine Social del Museo, insieme a qualche immagine di figurine del Blasco tratte da raccolte degli ultimi anni, non poteva mancare un riferimento al Modena Park del 2017. E la storia su Istagram è stata condivisa anche dallo stesso Vasco facendo schizzare le visualizzazioni: oltre 5 mila in poche ore.

La mostra, realizzata con il coordinamento di Francesca Fontana e la collaborazione di Tapirulan, è allestita a Palazzo Santa Margherita, in corso Canalgrande 103, e si può visitare in luglio e agosto dal mercoledì alla domenica e nei festivi dalle 15 alle 19.

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