Pavullo, omaggio ad Amato Cortelloni al Castello di Montecuccolo

Ad aprire la serata sarà Roberto Amadori dell’Associazione Il Frignano dei Montecuccoli che promuove l’evento. Amadori intervisterà Cesare Romani, già ispettore onorario all’archeologia, a proposito degli scavi condotti nell’area del medio Frignano sia da suo zio Amato Cortelloni, sia da lui stesso, coadiuvato anche dalla cugina Rita Cortelloni. Questo dialogo intreccerà metodologia scientifica, storia del territorio ed interpretazione dei reperti, e sarà sostenuto da immagini e riferimenti puntuali con la descrizione delle tecniche di scavo e delle ipotesi interpretative dei siti rinvenuti.
Cesare Romani parlerà non solo degli scavi di Amato nei siti di Taverna, di Pont’Ercole, di Molino Orilli, ma pure di quelli da lui diretti a Fontanina del Mulinetto e a casa Mussi presso Pont’Ercole.
Una serata capace di rafforzare il legame tra ricerca scientifica e identità culturale del territorio.
Alle o22:15 in collaborazione con il Museo “La Casa dei Leoni di Pietra” di Montecreto, verrà proiettato il Docu-Film a cura di Carlo Beneventi “Monzone Anno Domini 1342”.
Cosa accadde quella gelida domenica mattina del 24 febbraio 1342 nel borgo fortificato di Monzone?