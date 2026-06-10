Castello di Montecuccolo, Andrea Pini inaugura i venerdì sotto le stelle

Come ogni estate al Castello di Montecuccolo a Pavullo torna il tradizionale ciclo di incontri denominato 'I venerdì sotto le stelle'. L'inizio è previsto per il 12 giugno e la conclusione sarà l'11 settembre. In questo arco di tempo, ogni venerdì alle 21, nella splendida cornice della rocca che fu della famiglia Montecuccoli a Pavullo nel Frignano, sarà possibile assistere a spettacoli, conferenze e incontri culturali o di evasione.

Sarà un evento d'eccezione a inaugurare l'estate 2026: un incontro per celebrare il trentennale dell'uscita del primo libro di Andrea Pini, storico conosciutissimo non solo a Pavullo per le sue numerose ricerche con le quali ha indagato e fatto conoscere la storia del Frignano. Intervistato da Daniele Biagioni, Andrea Pini racconterà Andrea Pini e Pavullo, in una serata che si preannuncia da tutto esaurito. Per chi fosse interessato, prima dell'incontro pubblico fissato per le 21, il professor Pini si intratterrà a cena con amici e 'ammiratori' presso la Tavola del maniero, il ristorante del Castello di Montecuccolo che per l'occasione proporrà un menù tradizionale di prodotti del territorio.

Il ricco programma prevede, tra le altre iniziative, il 19 giugno un ricordo di Francesco Benozzo con un concerto di Barbara Zanoni, mentre il 26

giugno il castello avrà l'onore di ospitare Reynald Secher, il ricercatore francese che per primo, alla fine del secolo scorso, fece studi approfonditi sulla tragedia del genocidio vandeano, pagina di storia fino ad allora relegata in un imbarazzato silenzio. Numerosi saranno gli appuntamenti dedicati alla storia di Pavullo e del suo territorio, con un focus sui Montegarullo, una serata su Gino Covili, un ricordo di Amato Cortelloni e la presentazione del terzo volume di Stefano Santagata sulla storia dei Montecuccoli. L'ultimo venerdì di luglio Mariano Brandoli, direttore dell'Istituto per la storia del Risorgimento, presenta il suo libro sulla storia della Massoneria a Modena, mentre a fine agosto il ricercatore milanese Luca Fumagalli terrà una conferenza dal titolo George Orwell: l'arte di uno scrittore politico. Il 4 settembre sarà invece la volta di Giuseppe Leonelli, direttore del giornale La Pressa, presentare il suo Elogio della tracotanza.