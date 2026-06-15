Pavullo, Castello di Montecuccolo: concerto in onore di Francesco Benozzo

Si terrà venerdì 19 giugno alle 21 al Castello di Montecuccolo di Pavullo, il concerto di Barbara Zanoni 'Dal crepuscolo, canti nudi di mutamento' in memoria di Francesco Benozzo, deceduto improvvisamente a 56 anni il 22 marzo 2025.

Il concerto prevede l'esecuzione di canti della tradizione di Romagna, d'Emilia, di area celtica e mediterranea per voce e tamburi a cornice. La serata prevede intermezzi di Emanuele Marchesini con 'Liberare Dante dai dantisti e altre facezie', tratti dai libri di Francesco Benozzo. L'ingresso è libero e gratuito e chi lo desidera potrà cenare alla Tavola del maniero, all'interno del Castello.