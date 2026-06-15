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Pavullo, Castello di Montecuccolo: concerto in onore di Francesco Benozzo

Pavullo, Castello di Montecuccolo: concerto in onore di Francesco Benozzo

Il concerto prevede l'esecuzione di canti della tradizione di Romagna, d'Emilia, di area celtica e mediterranea per voce e tamburi a cornice

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Si terrà venerdì 19 giugno alle 21 al Castello di Montecuccolo di Pavullo, il concerto di Barbara Zanoni 'Dal crepuscolo, canti nudi di mutamento' in memoria di Francesco Benozzo, deceduto improvvisamente a 56 anni il 22 marzo 2025.

Il concerto prevede l'esecuzione di canti della tradizione di Romagna, d'Emilia, di area celtica e mediterranea per voce e tamburi a cornice. La serata prevede intermezzi di Emanuele Marchesini con 'Liberare Dante dai dantisti e altre facezie', tratti dai libri di Francesco Benozzo. L'ingresso è libero e gratuito e chi lo desidera potrà cenare alla Tavola del maniero, all'interno del Castello.

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