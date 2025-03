Cultura e università in lutto: è morto Francesco Benozzo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lutto nel mondo della musica, della cultura e dell'università italiana. E' morto improvvisamente nella notte, nella sua casa a Ligorzano di Serramazzoni, il professor Francesco Benozzo. Benozzo, 56 anni, padre di due figli adolescenti, era professore di Filologia e linguistica all’Università di Bologna. Direttore di tre riviste scientifiche internazionali e di numerosi gruppi di ricerca interuniversitari, coordinava il dottorato in Studi letterari e culturali. Autore di oltre 800 pubblicazioni scientifiche, era un poeta e musicista di fama internazionale, ininterrottamente candidato al Premio Nobel per la Letteratura dal 2015, con candidature rese pubbliche dal Pen International. Da alcuni anni collaborava anche con La Pressa.

Nel periodo della pandemia si è contraddistinto per la sua ferma opposizione alle regole del green pass, pagando in prima persona le conseguenze delle sue scelte con la sospensione dalla attività di docente universitario. Dichiaratamente anarchico, era in continua ricerca personale e spirituale. Prezioso il suo recente libro 'Lo sciamanesimo. Origini, tradizioni, prospettive', una introduzione al mondo delle pratiche sciamaniche tradizionali che mirava a liberare lo sciamanesimo tanto dai fraintendimenti accademici, quanto dalle banali deformazioni new age. La sua ultima opera 'Piccolo manuale di diserzione quotidiana' è una riflessione autobiografica, senza menzogne e senza compromessi, sulla diserzione come stile di vita, come risorsa necessaria, come scelta consapevole e concreta.'Mai troverò le parole per l'unica cosa che mai vorrei dire - lo ricorda la cantante e danzatrice Barbara Zanoni -. Purtroppo il peggio accade ed è accaduto alla persona che più amo nell'Universo. Francesco è partito per l'unico viaggio che non vorrei avesse scelto'.Alla famiglia del professor Francesco Benozzo vanno le più sincere condoglianze della nostra redazione.