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Serramazzoni, accoltella un marocchino che voleva difendere la sua ragazza: denunciato 20enne italiano

Serramazzoni, accoltella un marocchino che voleva difendere la sua ragazza: denunciato 20enne italiano

Ad essere denunciato un ventenne italiano, che ha consegnato il coltello ai militari. L’arma è stata sequestrata

1 minuto di lettura

Si è presentato ai carabinieri, consegnando l’arma ed è stato denunciato a piede libero con l’accusa di lesioni personali.

E' stato dunque individuato l'autore della brutale aggressione ieri sera a Serramazzoni, quando un uomo di 35 anni, di origine marocchina, è stato accoltellato mentre interveniva per difendere una giovane donna coinvolta in una lite con il proprio compagno.

Ad essere denunciato un ventenne italiano, che ha consegnato il coltello ai militari. L’arma è stata sequestrata.

Il ferito è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

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