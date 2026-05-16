È successo intorno alle 16:30. Almeno 8 i feriti, di cui uno molto grave potrebbe avere perso l'uso delle gambe dopo essere stato schiacciato contro il muro di un negozio. Dove è terminata la corsa di un'auto condotta da un uomo.
L'auto proveniente da Largo Porta Bologna ha imboccato via Emilia centro iniziando a procedere a zig zag investendo almeno due persone nel primo tratto. Poi ha proseguito la folle corsa per una cinquantina di metri travolgendo altre due persone di cui una schiacciata con il muso dell'auto nomia contro un muro.
Ci sarebbero quattro feriti di cui uno grave. Sul posto grande spiegamento di forze di polizia
Nel fuggi fuggi generale di persone prese dal panico ne avrebbe approfittato anche l'uomo che una volta sceso dall'auto si è dato alla fuga tra la folla.
Notizia in aggiornamento
Auto impazzita investe 8 pedoni in via Emilia centro: una donna ha perso le gambe
È successo oggi pomeriggio alle 16,30. L'uomo alla guida dell'auto è fuggito con coltello in mano. E stato catturato da cittadini. E uno straniero nordafricano sui 30 anni. Non è escluso l'attentato
È successo intorno alle 16:30. Almeno 8 i feriti, di cui uno molto grave potrebbe avere perso l'uso delle gambe dopo essere stato schiacciato contro il muro di un negozio. Dove è terminata la corsa di un'auto condotta da un uomo.
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