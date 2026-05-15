Modena, sequestrata droga nell’area verde del Polo Leonardo

Si nasconde tra l’erba e fugge all’improvviso, lasciando dietro di sé droga già suddivisa in dosi. È quanto accaduto il 4 maggio scorso, nell’area verde retrostante al Polo Leonardo, durante un controllo del territorio da parte della Polizia locale di Modena.

Nel primo pomeriggio, mentre gli operatori erano impegnati in un servizio di pattugliamento, da un cespuglio è sbucato un uomo che, prima ancora di essere notato dagli agenti, si è dato alla fuga in direzione dello stabilimento Hera, riuscendo a dileguarsi senza essere identificato. Insospettiti dal comportamento, gli agenti sono tornati nel punto da cui la persona era verosimilmente partita, rinvenendo un monopattino – risultato non oggetto di furto – e un calzino contenente sostanza stupefacente.

Il monopattino è stato recuperato e trasportato presso il Comando di via Galilei, a disposizione dell’Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune di Modena. La sostanza, invece, è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’Autorità giudiziaria e sottoposta a ulteriori accertamenti. Le verifiche hanno consentito di accertare la presenza di 43 dosi di cocaina, per un peso complessivo di quasi 20 grammi, e di 10 dosi di hashish, già confezionate e presumibilmente destinate allo spaccio.