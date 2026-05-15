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Modena, è successo ancora: il Pd censura il sindaco Mezzetti, all'incontro c'è ma è tagliato dalla galleria di foto

Modena, è successo ancora: il Pd censura il sindaco Mezzetti, all'incontro c'è ma è tagliato dalla galleria di foto
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Modena, è successo ancora: il Pd censura il sindaco Mezzetti, all'incontro c'è ma è tagliato dalla galleria di foto

Lo scontro tra il sindaco 'picconatore' e il Pd del vecchio sistema che fa capo a Muzzarelli sta raggiungendo vette inesplorate. O meglio, esplorate 25 anni fa

2 minuti di lettura
Il titolo della serata organizzata tre giorni fa dal Pd di Modena prometteva bene 'Cosa succede in città? Al lavoro per la Modena del Futuro'.
Oltre cento persone presenti, alla presenza degli assessori Francesca Maletti, Andrea Bortolamasi, Federica Venturelli e Giulio Guerzoni e del capogruppo in consiglio comunale Diego Lenzini. Insomma, a parte l'ondivaga Maletti e il mite Bortolamasi, tutto il gruppo Pd che fa riferimento all'ex sindaco Muzzarelli.
'L'iniziativa è stata un successo e il nostro ringraziamento va al Circolo PD Sacca-Crocetta, ai consiglieri comunali e di Quartiere, i quali non fanno mai mancare il loro supporto e lavoro - ha detto entusiasta in una nota Diego Lenzini - questo evento molto partecipato di quasi tre ore testimonia che il Partito Democratico sa stare tra le persone e che l'Amministrazione comunale è al lavoro a testa bassa per migliorare Modena, nonostante l'assenza totale del Governo Meloni dai territori e dai Comuni'.
Tutto bellissimo, se non fosse che all'incontro era presente anche il sindaco di Modena attuale, Massimo Mezzetti, uomo che in teoria avrebbe voce in capitolo nel rispondere alla domanda 'cosa succede in città?'.
Eppure dalla galleria di foto inviata ai giornali ieri insieme al comunicato (ben 7 immagini) del sindaco non vi è traccia.
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Scomparso, come se non ci fosse mai stato. Stesso dicasi di quanto riportato sulla pagina Fb Circoli PD Sacca - Crocetta - Albareto, dove Mezzetti non campare in nessuna delle 12 foto e non viene nemmeno citato nelle righe di presentazione (sopra tutte le immagini).
Lo scontro tra il sindaco 'picconatore' e il Pd del vecchio sistema che fa capo a Muzzarelli, sta raggiungendo dunque vette inesplorate. O meglio, già esplorate 25 anni fa.

Era il 2001 e come raccontato domenica scorsa in un incontro col direttore del nostro giornale (qui sopra il video), Mezzetti andò allo scontro col Sistema Modena e dopo aver perso il congresso subì la damnatio memoriae della rimozione da tutte le foto ufficiali nella mostra promossa dagli allora ex Ds. Accadde allora e accade oggi e, allora come oggi, il partito avrebbe il sostantivo 'democratico' nel proprio nome.
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

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