Carpi-Modena, Trande (Avs): 'Un altro calvario per i pendolari. Adesso basta'

'Un’altra mattina di calvario per centinaia di studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori costretti ogni giorno a utilizzare la tratta ferroviaria Carpi-Modena. Ritardi, cancellazioni, guasti e disservizi continui stanno trasformando il diritto alla mobilità in un’odissea quotidiana. Adesso basta'.
Con queste parole il consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra Emilia-Romagna Paolo Trande interviene dopo gli ennesimi problemi registrati questa mattina sulla linea ferroviaria che collega Carpi a Modena.
Per Trande non si tratta più di episodi isolati, ma di una condizione ormai strutturale che richiede un’assunzione di responsabilità chiara da parte dei gestori del servizio: 'Occorre una risposta seria e immediata da parte di Trenitalia-TPER e Rete Ferroviaria Italiana. Il trasporto ferroviario non è soltanto una questione infrastrutturale o tecnica: è un tema che riguarda direttamente la qualità della vita delle persone. Collegare bene le comunità significa permettere alle persone di vivere meglio, lavorare meglio, studiare meglio e organizzare la propria quotidianità con dignità e serenità'.
Il consigliere regionale sottolinea poi le conseguenze concrete che ricadono quotidianamente sui pendolari: 'Quando i disservizi diventano ripetuti e continui non si crea soltanto disagio: si mettono a rischio turni di lavoro, esami universitari, percorsi scolastici, visite mediche e la possibilità stessa di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.
Trande annuncia quindi che presenterà un’interrogazione in Assemblea Legislativa per chiedere chiarimenti sullo stato del servizio ferroviario e sulle misure necessarie a garantire continuità ed efficienza sulla tratta. 'Continueremo a tenere alta l’attenzione su questa situazione, dentro e fuori le istituzioni, insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra sul territorio, perché la mobilità pubblica è una sfida centrale per la transizione ecologica, per ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali e per costruire un modello di sviluppo più sostenibile. Serve un cambio di passo, servono risposte concrete e serve che questi disagi terminino una volta per tutte'.