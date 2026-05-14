Carpi-Modena, Trande (Avs): 'Un altro calvario per i pendolari. Adesso basta'

'Un’altra mattina di calvario per centinaia di studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori costretti ogni giorno a utilizzare la tratta ferroviaria Carpi-Modena. Ritardi, cancellazioni, guasti e disservizi continui stanno trasformando il diritto alla mobilità in un’odissea quotidiana. Adesso basta'.

Con queste parole il consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra Emilia-Romagna Paolo Trande interviene dopo gli ennesimi problemi registrati questa mattina sulla linea ferroviaria che collega Carpi a Modena.

Per Trande non si tratta più di episodi isolati, ma di una condizione ormai strutturale che richiede un’assunzione di responsabilità chiara da parte dei gestori del servizio: 'Occorre una risposta seria e immediata da parte di Trenitalia-TPER e Rete Ferroviaria Italiana. Il trasporto ferroviario non è soltanto una questione infrastrutturale o tecnica: è un tema che riguarda direttamente la qualità della vita delle persone. Collegare bene le comunità significa permettere alle persone di vivere meglio, lavorare meglio, studiare meglio e organizzare la propria quotidianità con dignità e serenità'.

Il consigliere regionale sottolinea poi le conseguenze concrete che ricadono quotidianamente sui pendolari: 'Quando i disservizi diventano ripetuti e continui non si crea soltanto disagio: si mettono a rischio turni di lavoro, esami universitari, percorsi scolastici, visite mediche e la possibilità stessa di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.

È inaccettabile che il prezzo dell’inefficienza venga scaricato sempre su chi sceglie il trasporto pubblico'.

Trande annuncia quindi che presenterà un’interrogazione in Assemblea Legislativa per chiedere chiarimenti sullo stato del servizio ferroviario e sulle misure necessarie a garantire continuità ed efficienza sulla tratta. 'Continueremo a tenere alta l’attenzione su questa situazione, dentro e fuori le istituzioni, insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra sul territorio, perché la mobilità pubblica è una sfida centrale per la transizione ecologica, per ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali e per costruire un modello di sviluppo più sostenibile. Serve un cambio di passo, servono risposte concrete e serve che questi disagi terminino una volta per tutte'.