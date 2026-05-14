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Modena, nuovo bando per i servizi bibliotecari: gara da 4 milioni per tre anni

Modena, nuovo bando per i servizi bibliotecari: gara da 4 milioni per tre anni

L'annuncio è arrivato ieri a sorpresa con una piccata nota dell'amministrazione comunale di Modena che ha voluto rispondere alla Cisl

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L'annuncio è arrivato ieri a sorpresa con una piccata nota dell'amministrazione comunale di Modena che ha voluto rispondere alla Cisl sul tema dello sciopero alla biblioteca Delfini: il Comune di Modena ha deciso di approvare il nuovo bando per i servizi bibliotecari.

In effetti, con una determina di tre giorni fa (lunedì 11 maggio) firmata dal dirigente Giovanni Bertugli, il Comune ha varato una 'procedura aperta per l'appalto dei servizi bibliotecari per le biblioteche del Comune di Modena e il polo bibliotecario modenese sbn per un periodo di 36 mesi'.

Obiettivo della gara è 'l’individuazione del nuovo operatore economico a cui affidare i servizi bibliotecari così articolati: servizi di gestione del pubblico e degli spazi, servizi di prestito, servizi di reference, servizi di gestione del patrimonio, servizi di catalogazione, servizi complementari e di supporto, servizi di supporto alla gestione del Polo Bibliotecario, servizi di gestione del progetto Analecta, servizi di gestione dei fondi documentari della Biblioteca Poletti'.

La base di gara è pari a 4.003.968 euro al netto dell’Iva per tre anni, con possibilità di rinnovo per altri due per ulteriori 2.648.712 euro.

Nella foto il sindaco Mezzetti e l'assessore alla cultura Bortolamasi

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