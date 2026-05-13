Modena, 44enne si toglie la vita in carcere: il Sant'Anna ha il primato per il maggior numero di suicidi

'Ancora un suicidio nelle carceri italiane, ancora nel carcere Sant’Anna di Modena, che detiene purtroppo il drammatico primato del più alto tasso di suicidi degli ultimi tre anni. Una situazione grave e ormai insostenibile, che meriterebbe un’attenzione istituzionale costante e concreta, ma che continua invece a essere colpevolmente trascurata'. Lo dichiarano i parlamentari modenesi del Partito Democratico Stefano Vaccari, Enza Rando e Maria Cecilia Guerra, a seguito del suicidio di un uomo di 44 anni, italiano, originario di Pavullo, detenuto nel carcere modenese e in attesa del processo d’appello.

'Anziché continuare a introdurre nuove fattispecie di reato per inseguire una propaganda securitaria di corto respiro, il ministro Nordio avrebbe dovuto impegnarsi seriamente per affrontare il degrado in cui versano le carceri italiane. Strutture fatiscenti, sovraffollamento cronico, condizioni di vita indegne e carenza di personale tecnico e qualificato sono le criticità più evidenti, che ricadono pesantemente non solo sulle persone detenute, ma anche sugli agenti di polizia penitenziaria e sugli operatori del sistema carcerario'.

'È giusto e doveroso garantire la certezza della pena e l’esecuzione delle condanne, ma il carcere, come stabilisce la Costituzione, deve anche offrire percorsi di recupero, formazione e reinserimento sociale, tutelando sempre la dignità della persona umana. Per quanto abbiamo potuto constatare direttamente durante le visite effettuate nel carcere Sant’Anna, queste condizioni oggi non sono garantite, a causa di criticità strutturali e organizzative ancora irrisolte. Torneremo presto nell’istituto modenese per verificare quali misure siano state adottate. Nel frattempo, continueremo a incalzare il Governo e il ministro Nordio in Parlamento, affinché escano da un torpore che rischia di compromettere gli interessi generali del Paese', concludono Vaccari, Rando e Guerra.