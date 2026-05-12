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Modena-Juve Stabia: parziale primo tempo 0-0

Modena-Juve Stabia: parziale primo tempo 0-0

Al Braglia atmosfera delle grandi occasioni per l'esordio play-off davanti a quasi 12.000 spettatori

1 minuto di lettura
Alle ore 18,45 fischio iniziale per Modena-Juve Stabia, che segna l'esordio nella fase play-off dei gialloblù. Di seguito le formazioni dei 22 titolari in campo

Modena: Pezzolato, Tonoli, Nador, Nieling, Zampano, Massolin, Santoro, Sersanti, Zanimacchia, De Luca, Ambrosino. Allenatore: Sottil.
A disposizione: Laidani, Bagheria, Adorni, Beyuku, Cotali, Dellavalle, Imputato, Pyyhtia, Wiafe, Defrel, Gliozzi, Mendes.

Juve Stabia: Confente, Diakitè, Dalle Mura, Bellich, Carissoni, Correia, Leone, Mosti, Cacciamani, Maistro, Okoro. Allenatore: Abate.
A disposizione: Boer, Ricciardi, Kassama, Dalle Mura, Mannini, Zeroli, Pierobon, Ciammaglichella, Torrasi, Burnete, Gabrielloni, Candellone.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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