Modena-Juve Stabia: parziale primo tempo 0-0
Al Braglia atmosfera delle grandi occasioni per l'esordio play-off davanti a quasi 12.000 spettatori
Modena: Pezzolato, Tonoli, Nador, Nieling, Zampano, Massolin, Santoro, Sersanti, Zanimacchia, De Luca, Ambrosino. Allenatore: Sottil.
A disposizione: Laidani, Bagheria, Adorni, Beyuku, Cotali, Dellavalle, Imputato, Pyyhtia, Wiafe, Defrel, Gliozzi, Mendes.
Juve Stabia: Confente, Diakitè, Dalle Mura, Bellich, Carissoni, Correia, Leone, Mosti, Cacciamani, Maistro, Okoro. Allenatore: Abate.
A disposizione: Boer, Ricciardi, Kassama, Dalle Mura, Mannini, Zeroli, Pierobon, Ciammaglichella, Torrasi, Burnete, Gabrielloni, Candellone.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni
Promozione, il Medolla San Felice festeggia: è Eccellenza
Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine
Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il TrentinoArticoli Recenti
Castelvetro: Gabriele, campione di motociclismo in erba, approda al Civ Junior
Modena, è il giorno del debutto playoff
Modena‑Juve Stabia: oltre 11.000 tifosi al Braglia per la prima sfida playoff
Prima categoria, playoff: la Modenese perde, sfuma il sogno finale