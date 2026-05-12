Gi.Ga.
Petizione sanità PD: Paradisi avvertito un giorno prima, a cose fatte
Dopo il nostro articolo il vicesegretario Lenzini ci mostra un messaggio inviato al segretario Paradisi: 'Lo abbiamo avvertito sabato'. Paradisi: 'La presentazione era lunedì. Ne ho preso atto'
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