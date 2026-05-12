Modena, è il giorno del debutto playoff

Modena, è giunta l’ora, finalmente arriva la notte del playoff. Davanti a uno stadio Braglia vicino al sold-out, i gialli debuttano nel turno preliminare del playoff, in una partita attesa in modo spasmodico da tutta la città. Una gara di emozioni forti, di voglia, di corsa, di grinta, cattiveria agonistica, passione calcistica, cuore in gola e tanto, tanto tifo, per cominciare a vivere il sogno fino in fondo.

Una partita che da l’avvio a un mini torneo nel quale serviranno, al Modena, almeno altre cinque partite, al termine delle quali potrebbe esserci il traguardo, che non va nominato per scaramanzia, ma che va coccolato, custodito, desiderato, con cuore, passione, entusiasmo e soprattutto senza paura.

Cinque partite in 17 giorni, da vivere tutte d’un fiato, all’arrembaggio, come ha chiesto Sottil, per spingere e alimentare il sogno; oggi si parte da zero e il Modena, in questi playoff, può rappresentare quella incognita in grado di fare saltare il banco, quella scheggia impazzita che può sovvertire i pronostici; oggi non contano le statistiche, i numeri, i precedenti: oggi conta la voglia, la forza, la volontà, la cattiveria agonistica che i gialli sapranno mettere dentro alla partita dal primo all’ultimo minuto, con la tenacia di

gettare il cuore oltre l’ostacolo per portare a casa la vittoria.

Serviranno tanto cuore, corsa, abnegazione, ma anche tanta lucidità nella gestione delle fasi calde della partita, da affrontare con tutte le armi migliori che il Modena ha saputo mettere in campo durante la stagione; servirà una partita da grande Modena, perché il risultato di oggi, ma soprattutto il modo in cui sarà ottenuto, potrebbe essere un carburante prezioso per il futuro dei playoff dei gialli, e soprattutto costituire una fondamentale iniezione di fiducia che potrebbe generare un volano di entusiasmo e di emozioni incredibili.

Al Braglia arriva la Juve Stabia, contro la quale i gialli hanno sei vittorie su sei nei precedenti al Braglia, tutti in serie B; ma oggi comincia qualcosa di nuovo, che sfugge alle logiche della classifica, del campionato; una gara da giocare in apnea, con il fiato sospeso fino alla fine, con quella voglia di vincere, senza paura, senza patemi, con la sola voglia che partite come questa possono generare, con l’aiuto del Braglia, che certamente saprà spingere il canarino verso il traguardo.

Sottil ha tutta la rosa a disposizione con la sola eccezione di Chichizola e Gerli e potrà scegliere per il meglio; per l’undici iniziale,

davanti a Pezzolato, probabili Tonoli, uno tra Nador e Dellavalle (favorito il primo), e Nieling; a centrocampo, da destra, Zampano, Massolin, Santoro centrale e Zanimacchia a sinistra, mente rimane il ballottaggio tra Sersanti, Pyythia e Wiafe per l’ultima maglia; in attacco favoriti De Luca e Ambrosino, ma attenzione al redivivo Gliozzi.

Arbitra la partita Fourneau di Roma, con il quale il Modena ha 3 precedenti, con una vittoria e 2 sconfitte; i campani hanno invece incrociato l’arbitro romano in 5 occasioni, con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Calcio di inizio alle ore 18.45 allo stadio Braglia, vicino al sold-out, che sarà pronto a spingere il canarino sempre più in alto.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc