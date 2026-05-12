Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, è il giorno del debutto playoff

Modena, è il giorno del debutto playoff

Cinque partite in 17 giorni, da vivere tutte d’un fiato, all’arrembaggio, come ha chiesto Sottil, per spingere e alimentare il sogno

3 minuti di lettura

Modena, è giunta l’ora, finalmente arriva la notte del playoff. Davanti a uno stadio Braglia vicino al sold-out, i gialli debuttano nel turno preliminare del playoff, in una partita attesa in modo spasmodico da tutta la città. Una gara di emozioni forti, di voglia, di corsa, di grinta, cattiveria agonistica, passione calcistica, cuore in gola e tanto, tanto tifo, per cominciare a vivere il sogno fino in fondo.

Una partita che da l’avvio a un mini torneo nel quale serviranno, al Modena, almeno altre cinque partite, al termine delle quali potrebbe esserci il traguardo, che non va nominato per scaramanzia, ma che va coccolato, custodito, desiderato, con cuore, passione, entusiasmo e soprattutto senza paura.

Cinque partite in 17 giorni, da vivere tutte d’un fiato, all’arrembaggio, come ha chiesto Sottil, per spingere e alimentare il sogno; oggi si parte da zero e il Modena, in questi playoff, può rappresentare quella incognita in grado di fare saltare il banco, quella scheggia impazzita che può sovvertire i pronostici; oggi non contano le statistiche, i numeri, i precedenti: oggi conta la voglia, la forza, la volontà, la cattiveria agonistica che i gialli sapranno mettere dentro alla partita dal primo all’ultimo minuto, con la tenacia di

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
gettare il cuore oltre l’ostacolo per portare a casa la vittoria.

Serviranno tanto cuore, corsa, abnegazione, ma anche tanta lucidità nella gestione delle fasi calde della partita, da affrontare con tutte le armi migliori che il Modena ha saputo mettere in campo durante la stagione; servirà una partita da grande Modena, perché il risultato di oggi, ma soprattutto il modo in cui sarà ottenuto, potrebbe essere un carburante prezioso per il futuro dei playoff dei gialli, e soprattutto costituire una fondamentale iniezione di fiducia che potrebbe generare un volano di entusiasmo e di emozioni incredibili. 

Al Braglia arriva la Juve Stabia, contro la quale i gialli hanno sei vittorie su sei nei precedenti al Braglia, tutti in serie B; ma oggi comincia qualcosa di nuovo, che sfugge alle logiche della classifica, del campionato; una gara da giocare in apnea, con il fiato sospeso fino alla fine, con quella voglia di vincere, senza paura, senza patemi, con la sola voglia che partite come questa possono generare, con l’aiuto del Braglia, che certamente saprà spingere il canarino verso il traguardo.

Sottil ha tutta la rosa a disposizione con la sola eccezione di Chichizola e Gerli e potrà scegliere per il meglio; per l’undici iniziale,

davanti a Pezzolato, probabili Tonoli, uno tra Nador e Dellavalle (favorito il primo), e Nieling; a centrocampo, da destra, Zampano, Massolin, Santoro centrale e Zanimacchia a sinistra, mente rimane il ballottaggio tra Sersanti, Pyythia e Wiafe per l’ultima maglia; in attacco favoriti De Luca e Ambrosino, ma attenzione al redivivo Gliozzi.

Arbitra la partita Fourneau di Roma, con il quale il Modena ha 3 precedenti, con una vittoria e 2 sconfitte; i campani hanno invece incrociato l’arbitro romano in 5 occasioni, con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Calcio di inizio alle ore 18.45 allo stadio Braglia, vicino al sold-out, che sarà pronto a spingere il canarino sempre più in alto.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc

Foto dell'autore

Come on rise up, schiena dritta, testa alta e sguardo verso l'infinito. Lo sport è una lezione di vita....   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena‑Juve Stabia: oltre 11.000 tifosi al Braglia per la prima sfida playoff

Modena‑Juve Stabia: oltre 11.000 tifosi al Braglia per la prima sfida playoff

Modena città dei festival atto secondo

Modena città dei festival atto secondo

Modena, studente porta a scuola grosso proiettile bellico: allarme al Liceo Muratori

Modena, studente porta a scuola grosso proiettile bellico: allarme al Liceo Muratori

'Su la terra': successo per la serata Rotary al Palazzo Ducale di Modena

'Su la terra': successo per la serata Rotary al Palazzo Ducale di Modena

'Trasporto pubblico, serve fusione Agenzie per la Mobilità di Modena e Reggio Emilia'

'Trasporto pubblico, serve fusione Agenzie per la Mobilità di Modena e Reggio Emilia'

San Cataldo, cimitero nuovo diventato vecchio, l’eclissi di un’icona: l’architettura d’autore umiliata dall'abbandono

San Cataldo, cimitero nuovo diventato vecchio, l’eclissi di un’icona: l’architettura d’autore umiliata dall'abbandono

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Promozione, il Medolla San Felice festeggia: è Eccellenza

Promozione, il Medolla San Felice festeggia: è Eccellenza

Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine

Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Prima categoria, playoff: la Modenese perde, sfuma il sogno finale

Prima categoria, playoff: la Modenese perde, sfuma il sogno finale

Prima categoria, playoff: la Mirandolese vince e domenica sfida il Fiorano in finale

Prima categoria, playoff: la Mirandolese vince e domenica sfida il Fiorano in finale

Eccellenza, playout: il Formigine perde e torna in Promozione dopo 8 anni

Eccellenza, playout: il Formigine perde e torna in Promozione dopo 8 anni

Eccellenza, playoff: il Terre pareggia a Fiorenzuola ed è fuori

Eccellenza, playoff: il Terre pareggia a Fiorenzuola ed è fuori