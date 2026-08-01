Modena, Rossini (Fdi): 'Indecorosa la piazza di Giovanni Esposito e Meschieri, altrettanto indecoroso e indecente il Pd'

'La Piazza Grande di mercoledì sera presentata come una fiaccolata e diventata solo un comizio è stata indecorosa. Che a puntare il dito siano esponenti del Pd che hanno difeso la Piazza Grande del 17 maggio dove un momento di cordoglio e’ diventato occasione per un comizio è cosa altrettanto indecorosa anzi indecente perché li a prendere parte allo scempio non c’erano semplici cittadini riuniti spontaneamente con tutti i margini di errore possibile anche solo per inesperienza e voglia di protagonismo (su cui certamente una riflessione va fatta), ma le istituzioni locali, coloro che ricoprono incarichi pubblici, rappresentanti di tutti che dovrebbero essere al servizio di tutti'. Così il consigliere di Fdi a Modena Elisa Rossini commenta sui social, negativamente sia l'evento in piazza promosso da Giovanni Esposito e da Modena Merita di più di Mattia Meschieri (video sotto), sia l'intervento del Pd.

'Sempre due pesi e due misure da parte della sinistra, mai analisi realistiche delle circostanze, solo propaganda per mantenere il potere. E se una piazza si riunisce fuori dal controllo del partito ci si mette alla finestra a godersi il primo errore per poi il giorno dopo mettersi sul piedistallo e pontificare - continua la Rossini -. Per questo ci troviamo una Modena con gravissimi problemi irrisolti dai rifiuti all’integrazione fallita. Manca autocritica e dopo 80 anni e passa si diventa autoreferenziali. E le conseguenze gravano sui modenesi'.



