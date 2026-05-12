Freccette: Laura Martinelli convocata in nazionale

Grande soddisfazione in casa ASD Nuova Modena Darts e per tutto il movimento delle freccette modenesi. Laura Martinelli, atleta della ASD Nuova Modena Darts, vestirà la maglia della Nazionale Italiana, rappresentando l’Italia nelle competizioni ufficiali internazionali.

Un traguardo prestigioso e meritato, frutto di anni di impegno, sacrifici, serietà e passione per questo sport. Laura, negli ultimi anni, si è distinta ottenendo importanti risultati sia a livello provinciale che nazionale, diventando uno dei punti di riferimento del movimento femminile modenese. Tra i risultati più significativi spiccano gli ottimi piazzamenti nelle competizioni nazionali FIGeST e la conquista della Coppa Italia Femminile con la rappresentativa modenese alle Finali Italiane di Caorle, contribuendo in maniera determinante a portare in alto il nome della provincia di Modena.





“La convocazione di Laura in Nazionale rappresenta un motivo di enorme orgoglio per tutta la nostra associazione e per il movimento modenese delle freccette.

I risultati ottenuti da Laura sono la dimostrazione concreta di quanto impegno, dedizione, sacrificio e passione possano portare a traguardi importanti.

Vestire la maglia azzurra è il sogno di ogni atleta e sapere che una nostra giocatrice rappresenterà l’Italia è qualcosa che ci riempie di gioia e soddisfazione.” - ha affermato il Presidente Mattia Calzolari, a nome di tutto il direttivo della ASD Nuova Modena Darts,





Grande emozione anche nelle parole della stessa Laura Martinelli: “Sono davvero felice ed emozionata per questa convocazione.

Vestire la maglia azzurra sarà un onore immenso e rappresentare l’Italia è qualcosa che ogni atleta sogna. Voglio ringraziare la ASD Nuova Modena Darts, i miei compagni di squadra, il direttivo e tutte le persone che in questi anni mi hanno supportata e aiutata a crescere. Questa convocazione è un punto di partenza e darò il massimo per onorare la Nazionale e portare in alto i colori italiani.

Il primo grande appuntamento sarà il 30 maggio agli Europei in Slovacchia, un’esperienza che affronterò con grandissimo orgoglio ed entusiasmo.”





La convocazione di Laura Martinelli rappresenta un importante riconoscimento non solo per l’atleta, ma anche per tutto il lavoro svolto negli anni dalla ASD Nuova Modena Darts nella promozione e nella crescita del movimento delle freccette sul territorio modenese, confermando ancora una volta come la provincia di Modena sia ormai una realtà di riferimento nel panorama nazionale.