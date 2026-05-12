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Modena‑Juve Stabia: oltre 11.000 tifosi al Braglia per la prima sfida playoff

Modena‑Juve Stabia: oltre 11.000 tifosi al Braglia per la prima sfida playoff

Prevendita anche oggi, giorno di gara, dalle 16,15. Sottil: 'Rispetto e coraggio, si gioca per vincere'

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Modena‑Juve Stabia, il Braglia si accende: oltre 11.000 tifosi per la prima sfida playoff. Sottil: “Rispetto e coraggio, si gioca per vincere”

Il conto alla rovescia è finito: oggi alle 18.45 il Modena di Andrea Sottil torna al Braglia per il turno preliminare dei playoff contro la Juve Stabia, e lo farà davanti a una cornice di pubblico imponente. La prevendita ha infatti superato quota 11.000 biglietti (11.045), con 625 tifosi ospiti attesi nel settore dedicato. La curva Montagnani è ormai agli ultimi tagliandi, mentre restano disponibilità negli altri settori. La vendita proseguirà fino al giorno gara, con le biglietterie dello stadio aperte dalle 16.15 alle 19.15.


Il pre-partita di mister Sottil: 'Nessuna tattica, bisogna vincere'

Nella conferenza pre‑partita, tenuta ieri nella sala stampa del Braglia, Sottil ha trasmesso serenità e determinazione. Il tecnico ha subito messo in chiaro la caratura dell’avversario:

“Domani arriva una squadra che per il secondo anno consecutivo fa i playoff, con tanti giocatori che hanno vinto la C. È una squadra tecnica, ben allenata e frizzante. Dobbiamo rispettare la Juve Stabia con umiltà, ma senza fare calcoli: si gioca per vincere”.

Parole che riflettono un approccio diretto, senza tatticismi, in linea con il percorso costruito negli ultimi mesi. Sottil ha infatti rivendicato la crescita del gruppo:

“Sono molto contento del percorso fatto. In ritiro avevo percepito che c’erano tutti gli ingredienti per una grande stagione. Abbiamo lavorato bene, ma il lavoro non è finito: non sono uno che si accontenta”.




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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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