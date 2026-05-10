Eccellenza, playoff: il Terre pareggia a Fiorenzuola ed è fuori

Ci ha provato per 120’ il Terre di Castelli, anche sfruttando l’uomo in più nei 15’ finali dei tempi regolamentari e nei 30’ dell’overtime. Ma la squadra di Cattani non è riuscita a sbloccare lo 0-0 nella semifinale playoff di Eccellenza a Fiorenzuola e così in finale (contro la Pontenurese) ci va la squadra piacentina. Al 5’ Terre pericoloso con Corsi che spara fuori di un millimetro davanti a Cantoni. Poco dopo gli oronero reclamano un rigore per un contatto in area su Tzvetkov, ma l’arbitro fa proseguire. Al 26’ missile dell’ex Mata da fuori area sotto l'incrocio, miracolo di Gibertini che salva tutto. Prima del riposo Piro si divora un gol già fatto e così si va alla ripresa con le due chance in avvio per Tzvetkov e Antenucci che animano la gara. Poi al 74’ l’episodio che può cambiare il match quando Varoli viene espulso Varoli per un colpo proibito. Il Terre mette una punta in più (Masoch), sfiora l’1-0 con Giordano poi al 90’ Pinelli scappa a sinistra, mette dentro per Morrone che calcia da distanza ravvicinata ma Gibertini dice di no. Nei supplementari al 10’ Masoch cestina la palla del vantaggio, poi è un assalto al fortino rossonero ma il gol della qualificazione non arriva.

Il tabellino

E per il Terre, che salvo sorprese non si iscriverà alla prossima Eccellenza, è un addio amaro.

FIORENZUOLA-TERRE DI CASTELLI 0-0 (dopo i supplementari)

FIORENZUOLA: Cantoni, Dellagiovanna, Macchioni, La Vigna, Zucchini (59’ Varoli), Benedetti, Caradonna (73’ Parisi), Postiglioni (59’ Morrone), Antenucci (76’ Pinelli), Mata (110’ Borrelli), Piro. A disp. Burigana, Maroadi, Ogbeifun, Iori. All. Araldi

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Ceccarelli (102’ Mondaini), Barbolini, Bruno, Tzvetkov, Palmiero (105’ Carrozza), Dembecaj, Zironi (75’ Masoch), Corsi (70’ Nait), Giordano. A disp. Baraldi, Qepa, Guidotti, Vezzani, Giuricich. All. Cattani.

Arbitro: Ghirardi di Ravenna

Note: espulso al 74’ Varoli per gioco scorretto.

Matteo Pierotti