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Eccellenza: Terre di Castelli raggiunto nel finale a Fiorenzuola

Eccellenza: Terre di Castelli raggiunto nel finale a Fiorenzuola

Decidono le reti di Tzvetkov al 32esimo e di Pinelli a cinque minuti dallo scadere

1 minuto di lettura

Sfida playoff intensa che termina in parità. Il Terre di Castelli sblocca il match al 32' con Tzvetkov, lesto a infilare la difesa rossonera ferma per un presunto fuorigioco. Il Fiorenzuola reagisce trascinato da Macchioni e Antenucci, ma sbatte contro un Gibertini in stato di grazia.

Nella ripresa il forcing locale viene premiato all'85' dallo stacco di Pinelli su assist di Parisi. Al 93' Zucchini sfiora il colpaccio, ma Gibertini salva sulla linea blindando l'1-1 finale.

Il tabellino

FIORENZUOLA-TERRE DI CASTELLI 1-1

FIORENZUOLA: Cantoni, Dellagiovanna, Macchioni (81’ Ogbeifun), La Vigna (72’ Pinelli), Varoli (78’ Zucchini), Benedetti, Caradonna (46’ Parisi), Bandaogo, Antenucci, Mata, Morrone (62’ Postiglioni). A disp.: Burigana, Maroadi, Borrelli, Negri. All.: Ravanetti.

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Ceccarelli, Barbolini, Tzvetkov (70’ Carrozza), Esposito (86’ Giuricich), Nait Janane (65’ Azzi), Dembacaj, Zironi, Corsi (55’ Giordano), Vezzani (77’ Mondaini). A disp.: Baraldi, Qepa Balliu, Guidotti, Masoch. All.: Cattani.

ARBITRO: Rossetti di Parma.

RETI: 32’ Tzvetkov (T), 85’ Pinelli (F).

NOTE: Ammoniti: Caradonna, Postiglioni (F); Corsi, Nait Janane, Vezzani, Ceccarelli, Zironi (T). Angoli: 3-1. Recupero: 1’pt, 4’st

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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