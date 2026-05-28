Prima categoria, bomber Guidone smette anzi no, farà l'allenatore-giocatore della Modenese

Marco Guidone smette di giocare per fare l'allenatore. Anzi no, giocherà ancora, nella Modenese, ambiziosa squadra di Prima categoria nell'orbita Cittadella che ne detiene il 70 per cento. Ma farà anche il mister. Il patentino ce l'ha, l'ha preso due anni fa e quindi è a tutti gli effetti un allenatore. L'ex attaccante professionista (Reggiana, Padova tanto per citare due sue ex squadre) ha compiuto da poco 40 anni ma è ancora in gran

forma. Quest'anno, in Promozione, coi sui 12 gol ha contribuito alla promozione in Eccellenza del Medolla San Felice dopo una breve parentesi, negativa però, al Terre di Castelli con zero reti.

E ora si prospetta questa opportunità con la Modenese, anche se non sarà facile allenare a giocare. Un allenatore scelto dalla Cittadella che vuole rilanciare questa società che, lo ricorderete, alcuni anni fa col presidente Salvioli rinunciò all'Eccellenza per poi ripartire dalla Seconda. Prima stagione negativa con la retrocessione in Terza, poi tornata subito in Seconda col titolo della Fortitudo. L'anno dopo promozione in Prima e quest'anno un'ottima stagione con la conquista della semifinale playoff del girone C persa però in casa contro loUnited Albinea. E il prossimo anno si punta decisamente alla vittoria. Con bomber Guidone

Matteo Pierotti