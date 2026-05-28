Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Prima categoria, bomber Guidone smette anzi no, farà l'allenatore-giocatore della Modenese

Prima categoria, bomber Guidone smette anzi no, farà l'allenatore-giocatore della Modenese

Quest'anno, in Promozione, coi sui 12 gol, ha contribuito alla promozione in Eccellenza del Medolla San Felice

1 minuto di lettura

Marco Guidone smette di giocare per fare l'allenatore. Anzi no, giocherà ancora, nella Modenese, ambiziosa squadra di Prima categoria nell'orbita Cittadella che ne detiene il 70 per cento. Ma farà anche il mister. Il patentino ce l'ha, l'ha preso due anni fa e quindi è a tutti gli effetti un allenatore. L'ex attaccante professionista (Reggiana, Padova tanto per citare due sue ex squadre) ha compiuto da poco 40 anni ma è ancora in gran

forma. Quest'anno, in Promozione, coi sui 12 gol ha contribuito alla promozione in Eccellenza del Medolla San Felice dopo una breve parentesi, negativa però, al Terre di Castelli con zero reti.

E ora si prospetta questa opportunità con la Modenese, anche se non sarà facile allenare a giocare. Un allenatore scelto dalla Cittadella che vuole rilanciare questa società che, lo ricorderete, alcuni anni fa col presidente Salvioli rinunciò all'Eccellenza per poi ripartire dalla Seconda. Prima stagione negativa con la retrocessione in Terza, poi tornata subito in Seconda col titolo della Fortitudo. L'anno dopo promozione in Prima e quest'anno un'ottima stagione con la conquista della semifinale playoff del girone C persa però in casa contro loUnited Albinea. E il prossimo anno si punta decisamente alla vittoria. Con bomber Guidone

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Formula 1, in Canada poker di Antonelli: Hamilton secondo davanti a Verstappen. Leclerc quarto

Formula 1, in Canada poker di Antonelli: Hamilton secondo davanti a Verstappen. Leclerc quarto

MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

La Ferrari elettrica parte malissimo: il titolo crolla in Borsa. Montezemolo: 'Si rischia la distruzione di un mito'

La Ferrari elettrica parte malissimo: il titolo crolla in Borsa. Montezemolo: 'Si rischia la distruzione di un mito'

Olympius Cup, l'istituto Fermi di Modena si aggiudica la quarta edizione

Olympius Cup, l'istituto Fermi di Modena si aggiudica la quarta edizione

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Promozione, Ali Aden: 'Ringrazio il presidente Castelli ma il titolo del Terre non andrà al Formigine'

Promozione, Ali Aden: 'Ringrazio il presidente Castelli ma il titolo del Terre non andrà al Formigine'

Modena volley, Lorenzo Tubertini è il nuovo allenatore

Modena volley, Lorenzo Tubertini è il nuovo allenatore

Promozione, il Formigine avrà un nuovo sintetico: Paolo Beretti in pole per la panchina

Promozione, il Formigine avrà un nuovo sintetico: Paolo Beretti in pole per la panchina

Svelata Ferrari Luce, la prima auto elettrica di Maranello

Svelata Ferrari Luce, la prima auto elettrica di Maranello