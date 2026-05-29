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Dilettanti: Appennino 2000 e Zocca uniscono le forze

Dilettanti: Appennino 2000 e Zocca uniscono le forze

Costruzione di un settore giovanile unico, con l’obiettivo di rafforzare il movimento calcistico locale

1 minuto di lettura

Si è svolta presso la sala civica di Castel d’Aiano, la presentazione ufficiale del progetto di collaborazione che vedrà unite le società calcistiche Appennino 2000 e F.C. Zocca nella costruzione di un settore giovanile unico, con l’obiettivo di rafforzare il movimento calcistico locale e offrire maggiori opportunità di crescita ai giovani atleti del territorio. Davanti a una sala partecipata, ha illustrato il progetto Massimo Zeni, referente principale della collaborazione e sono intervenuti i presidenti delle due società, Giuseppe Mini e Guido Sola, che hanno illustrato le motivazioni e le prospettive di una collaborazione nata dalla volontà condivisa di investire sui giovani, valorizzando risorse, competenze e strutture. All’incontro hanno preso parte anche le istituzioni del territorio, rappresentate dal neo eletto sindaco del Comune di Montese, Carlo Castagnoli, dal sindaco di Castel d’Aiano, Rossella Chiari, e dal sindaco di Zocca, Federico Ropa. Tutti hanno espresso giudizi molto positivi sull’iniziativa, sottolineando il valore sociale, educativo e aggregativo dello sport e l’importanza di creare sinergie tra realtà vicine per garantire un futuro sempre più solido al calcio giovanile locale. Il progetto rappresenta un passo significativo verso una maggiore collaborazione tra territori confinanti, con l’obiettivo comune di costruire un percorso sportivo strutturato e sostenibile per le nuove generazioni.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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