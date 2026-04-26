Eccellenza, il Terre sbanca Campagnola e accede ai playoff

Il Terre di Castelli vince a Campagnola e accede ai playoff. Gara combattuta e giocata alla pari allo Stadio Sabbadini, dove il Terre di Castelli si dimostra squadra di assoluto valore ottenendo una vittoria che garantisce l'accesso ai play-off. Il Campagnola ha lottato con tutte le proprie forze, mettendo in campo una prestazione che probabilmente avrebbe meritato il pareggio per quanto visto nell'arco dei novanta minuti. Un ko che complica il cammino dei padroni di casa, puniti da un guizzo nel finale dopo una prova comunque generosa.

Primo Tempo: Dopo 20 minuti di studio, la gara si accende al 25' con un bel triangolo del Terre di Castelli chiuso da un gran tiro di Ceccarelli, neutralizzato da un'ottima parata di Vlas. Al 29' il vantaggio ospite: cross rasoterra che attraversa tutta l'area e trova Barbolini sul secondo palo, abile a insaccare di piatto lo 0-1. Il Campagnola reagisce e al 38' pareggia: Rivi imbecca Margotta che entra in area e con un preciso diagonale firma l'1-1. Al 43' lo stesso Margotta serve Montanari nell'area piccola, ma il tocco di quest'ultimo esce di un soffio.

Secondo Tempo: Al 10' Rivi va vicino al gol con una gran botta dal limite che sfiora l'incrocio dei pali.

Il tabellino

Al 14' è il Terre di Castelli a rendersi pericoloso con un colpo di testa di Vezzani su angolo che finisce sul fondo. Al 37' una punizione ospite sorvola di pochissimo la traversa, preludio al gol partita: al 38' Carrozza crossa dal fondo per Barbolini che, da posizione defilata quasi dalla linea di fondo, controlla e scarica un fendente sul secondo palo sotto l'incrocio per l'1-2. Nel finale il Campagnola tenta l'assalto in ogni modo, ma il Terre di Castelli resta ordinato e difende il vantaggio senza concedere varchi fino al triplice fischio.

CAMPAGNOLA - TERRE DI CASTELLI 1-2

CAMPAGNOLA: Vlas Marius Marin, Catellani Erik (23'st Lo Porto), Truzzi Christian, Previato Manuel (45'st Vezzani Mattia), Gutu Vasile, Marzi Tommaso, Esposito Emanuel, Barilli Stefano, Margotta Simone (38'st Aurea), Rivi Lorenzo, Montanari Nicola (10'st Angelillis). A disp: Vioni Jacopo, Cavicchioli Davide, Zanfardino Anthony, Camillo Luca, Consiglio Alessio. All: Manfredini Mattia.

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Ceccarelli (39'st Mondaini), Barbolini, Tzvetkov, Esposito Luca (13'pt Corsi - 45'st Qepa Balliu), Masoch (10'st Nait Janane), Dembacaj, Zironi, Vezzani Lorenzo (17'st Carrozza), Giordano. A disp: Baraldi Brando, Bruno, Guidotti, Giuricich. All: Cattani Francesco.

Arbitro: Simone Clementi (Sez. Ravenna). Assistenti: Giulio Vitali (Sez. Bologna), Michele Bonetti (Sez.

Piacenza).

Reti: 29'pt Barbolini (T), 38'pt Margotta (C), 38'st Barbolini (T).

Ammoniti: 8'pt Montanari (C), 27'pt Vezzani L. (T), 45'pt Catellani (C), 6'st Corsi (T), 20'st Ceccarelli (T), 32'st Gutu Vasile (C), 35'st Previato (C), 46'st Dembacaj (T).

Matteo Pierotti