Dilettanti, doppio colpo per il Medolla San Felice: ecco Gibertini e Schiavone

In Eccellenza, dopo il portiere Gibertini ('93) dal Terre di Castelli, secondo colpo ufficiale del Medolla San Felice, l’attaccante Giulio Schiavone (2000), autore di 61 reti negli ultimi 3 anni fra Villadoro e Maranello, piace in mediana Nicola Sarti (’94) ex San Felice ora al Sant’Agostino, lascia il biancoverde il difensore ’90 Stefano Sentieri, ma la notizia del giorno è che bomber Adusa è stato ufficialmente lasciato libero.

In Promozione il Maranello ha confermato l’attaccante Capasso, e ha preso Brahime Mbaye, che arriva dall'Enna, squadra che milita nel girone I di Serie D. Difensore senegalese classe '97, che ha giocato nelle giovanili del Crotone, poi Lavagnese, Castidas, Rocella, Troina, Casale, Locri, Ragusa e Modica. In passato ha giocato anche alla Virtus Entella insieme a Fabio Gerli, centrocampista del Modena.

A La Pieve ufficiale addio a mister Andrea Barbi, dato fra i papabili per la panchina del Formigine, il Crevalcore ha messo nel mirino l’attaccante Luca Gilli (’89). Il presidente Daniele Borghi del Camposanto ha confermato che la Virtus farà regolarmente la Promozione, con un tecnico (ipotesi Govoni, ex Mezzolara) e una squadra giovane.

Matteo Pierotti