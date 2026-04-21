Promozione, Medolla San Felice, Bordini: 'Abbiamo scritto la storia'

Lorenzo Bordini, dg del Medolla San Felice appena salito in Eccellenza, commenta questa promozione, la quarta in cinque anni per la società del presidente Levati.

'Abbiamo scritto la storia – spiega il dg – perché credo che mai nessuno sia riuscito a salire in soli cinque anni dalla Terza all’Eccellenza. Siamo felici e stravolti dopo un anno estenuante, vissuto sempre in vetta. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo; il presidente Levati mi ha fatto l’onore di seguirmi quando nel 2021 gli ho proposto il progetto, ma senza di lui e il vice Matteo Ruffoni non si sarebbe mai realizzato. Un grande plauso va al ds Borra e a mister Semeraro: l'ho preso in Seconda ed è stato un vero trascinatore'.

Per il ds Alberto Borra 'l’unione Medolla-San Felice è stata un successo. Da matricola l’obiettivo era fare un’ottima stagione, ma c’erano avversari molto forti. Poi, tra novembre e dicembre, alcuni innesti ci hanno dato più consapevolezza. Un grande merito va a Levati e Ruffoni che non ci hanno mai fatto mancare nulla; il 'Sem' è stato fantastico, così come i giocatori e i tifosi'.

Si tratta della terza promozione di fila per Alessandro Semeraro, arrivato in Seconda a febbraio 2024.

'Noi e il Castellarano avremmo meritato di salire insieme – spiega il tecnico – ma i ragazzi sono stati fantastici. L’andata l’abbiamo giocata con la squadra della Prima, poi gli innesti ci hanno dato ulteriore benzina. In tre anni abbiamo compiuto un piccolo capolavoro vincendo tre campionati e la Coppa di Prima. Il futuro? Non parlo mai prima della fine, non so se mi chiederanno di restare (potrebbe andare alla Mirandolese), ora pensiamo solo a festeggiare'.

Matteo Pierotti