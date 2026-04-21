Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, Medolla San Felice, Bordini: 'Abbiamo scritto la storia'

Promozione, Medolla San Felice, Bordini: 'Abbiamo scritto la storia'

'L’andata l’abbiamo giocata con la squadra della Prima, poi gli innesti ci hanno dato ulteriore benzina. In tre anni abbiamo compiuto un piccolo capolavoro'

2 minuti di lettura

Lorenzo Bordini, dg del Medolla San Felice appena salito in Eccellenza, commenta questa promozione, la quarta in cinque anni per la società del presidente Levati.

'Abbiamo scritto la storia – spiega il dg – perché credo che mai nessuno sia riuscito a salire in soli cinque anni dalla Terza all’Eccellenza. Siamo felici e stravolti dopo un anno estenuante, vissuto sempre in vetta. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo; il presidente Levati mi ha fatto l’onore di seguirmi quando nel 2021 gli ho proposto il progetto, ma senza di lui e il vice Matteo Ruffoni non si sarebbe mai realizzato. Un grande plauso va al ds Borra e a mister Semeraro: l'ho preso in Seconda ed è stato un vero trascinatore'.

Per il ds Alberto Borra 'l’unione Medolla-San Felice è stata un successo. Da matricola l’obiettivo era fare un’ottima stagione, ma c’erano avversari molto forti. Poi, tra novembre e dicembre, alcuni innesti ci hanno dato più consapevolezza. Un grande merito va a Levati e Ruffoni che non ci hanno mai fatto mancare nulla; il 'Sem' è stato fantastico, così come i giocatori e i tifosi'.

Si tratta della terza promozione di fila per Alessandro Semeraro, arrivato in Seconda a febbraio 2024.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
'Noi e il Castellarano avremmo meritato di salire insieme – spiega il tecnico – ma i ragazzi sono stati fantastici. L’andata l’abbiamo giocata con la squadra della Prima, poi gli innesti ci hanno dato ulteriore benzina. In tre anni abbiamo compiuto un piccolo capolavoro vincendo tre campionati e la Coppa di Prima. Il futuro? Non parlo mai prima della fine, non so se mi chiederanno di restare (potrebbe andare alla Mirandolese), ora pensiamo solo a festeggiare'.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Promozione, il Medolla San Felice festeggia: è Eccellenza

Promozione, il Medolla San Felice festeggia: è Eccellenza

Promozione, il Montombraro perde a Camposanto e retrocede in Prima. Tutti i tabellini

Promozione, il Montombraro perde a Camposanto e retrocede in Prima. Tutti i tabellini

Promozione, il Camposanto vince a Baiso e torna a respirare. Tutti i tabellini

Promozione, il Camposanto vince a Baiso e torna a respirare. Tutti i tabellini

Promozione: Camposanto, tre punti salvezza. Tutti i tabellini

Promozione: Camposanto, tre punti salvezza. Tutti i tabellini

Promozione, sabato il big match Sanmichelese-Medolla San Felice

Promozione, sabato il big match Sanmichelese-Medolla San Felice

Promozione: il Medolla San Felice festeggia al 93' e allunga il vetta. Tutti i tabellini

Promozione: il Medolla San Felice festeggia al 93' e allunga il vetta. Tutti i tabellini

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena volley in lutto: è morto improvvisamente Emiliano Tammy Ferrari

Modena volley in lutto: è morto improvvisamente Emiliano Tammy Ferrari

La schiacciata di Lucchetta a Gravina: 'Professionisti? Siete la vergogna dello Sport italiano'

La schiacciata di Lucchetta a Gravina: 'Professionisti? Siete la vergogna dello Sport italiano'

Disastro Italia: Bastoni lascia gli Azzurri in 10 e la Bosnia vince ai rigori

Disastro Italia: Bastoni lascia gli Azzurri in 10 e la Bosnia vince ai rigori

Ferrari, mattina di test sulla pista di Fiorano

Ferrari, mattina di test sulla pista di Fiorano

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Terza, il Vallalta soffre ma alla fine è promosso in Seconda

Terza, il Vallalta soffre ma alla fine è promosso in Seconda

Seconda, il Levizzano vince a Porretta: è promozione

Seconda, il Levizzano vince a Porretta: è promozione

Seconda, la Novese vince e sale in Prima categoria

Seconda, la Novese vince e sale in Prima categoria

Serie D, Cittadella, Gori soddisfatto: 'Ora finiamo in bellezza'

Serie D, Cittadella, Gori soddisfatto: 'Ora finiamo in bellezza'