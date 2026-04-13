Promozione, il Montombraro perde a Camposanto e retrocede in Prima. Tutti i tabellini

Ora la retrocessione è anche matematica per il Montombraro, battuto da una Virtus Camposanto che ha fatto più punti nell'ultimo mese e mezzo che nell'intero campionato. La partita inizia con la Virtus che pressa gli ospiti nella propria metà campo e alla prima occasione Grpshi, servito da Momodu, infila il portiere sul primo palo con un preciso tiro per l’1 a 0. La partita continua su buoni livelli e ancora Gripshi al 25’, su punizione, scheggia la traversa. Al 28’ su un pasticcio difensivo Vitiello e Chiossi si rimpallano la sfera e la stessa arriva a Cussini, che incredulo, deposita la palla in rete per l’1 a 1. La Virtus insiste e al 34’, da un calcio d’angolo, la palla arriva in mezzo all’area dove Deliu è un po’ avanti rispetto alla palla e d’istinto la colpisce di tacco beffando il portiere ospite per il 2 a 1. Negli ultimi minuti i padroni di casa gestiscono la palla e vanno al riposo sul 2 a 1.

Nel secondo tempo, le due squadre non creano vere e proprie occasioni da gol per imprecisione o troppa fretta o addirittura per scelte sbagliate.

Si arriva così a fine gara con la Virtus che vince una partita importantissima ai fini della classifica per potere ancora sperare in una salvezza che sembrava molto lontana.





I tabellini





Virtus Camposanto-Montombraro 2-1

Reti: 2' pt Gripshi (V), 28' pt Cussini (M), 34' pt Deliu (V)

VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Pjolla, Mensah, Deliu, Vitiello (25' st Cicero), Grazia A., Natali (43' st Mogavero), Momodu (15' st Ofosu), Gripshi, Denteh (25' st Acanfora). A disp.: Grazia G., Diozzi, Boschetto, Malavasi, Ndrejaj. All.: Luppi

MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G. (1' st Sighinolfi G.), Fiorillo (30' st Dosi), Fusco, Borri, Florini (15' st Caniato), Naini (36' st Cinquegrano), Hinek R., Cussini, Pittalis (15' st Ferri), Baldelli. A disp.: Guerrieri, Sighinolfi A., Pappalardo, Allegra. All.: Bernabei

Arbitro: Renzi di Imola





Casalgrande-Virtus Correggio 0-0

CASALGRANDE: Moscardini, Pezzi (43' st Grignani), Palladini, Strozzi, Sabbadin, Fornari (25' st Mediani), Bonicelli (35' st Pigoni), Sekyere Owusu, Di Costanzo, Xhuvelaj, Hoxha. A disp.: Pe, Veroni, Neagu, Bylyshi. All.: La Monica

VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Riccò (45' pt Bizzarri), Carretti (35' st Barbieri), Davoli, Pedrazzoli, Casarini, Davoli (35' st Acquafresca), Lugli, Benevelli (25' st Davitti), Bottoni, Zito. A disp.: De Chirico, Davoli, Aveni. All.: Semeraro

Arbitro: Giardino di Modena

Note: ammoniti Sabbadin, Fornari, Di Costanzo, Neviani, Davoli, Zito.





Castelnuovo-La Pieve Nonantola 2-1

Reti: 18' pt Fugallo (C), 8' st Cantarello (P), 43' st Cantaroni (C)

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Bellei Ponzi, Baroni, Manini, Lodi (20' st Veneri), Mazzoli, Fugallo, Bellentani (43' st Cantaroni), Ienna (45' st Copertino).

A disp.: Peppoloni, Copertino, Cavani, Reggiani, Paltrinieri, Carbone. All.: Casagrandi

LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini, Belfakir (22' st Pepe), Sharaf, Sghedoni, Casarano, Boriani (32' st Timperio), Montorsi, Cheli, Cantarello, Campani (41' st Shanableh). A disp.: Borghi, Iazzetta, Monari, Pellegrino, Gilli, Cataldo. All.: Barbi

Arbitro: Petronilla di Parma

Note: ammoniti Fontanesi, Peppoloni, Cantaroni, Copertino, Sghedoni, Mbaye, Boriani





Riese-Castellarano 1-4

Reti: 10' pt Travagliati (C), 11' pt, 32' st Bettelli (C), 29' st Mazzoli (R), 48' st Cani (C)

RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Manicardi, Borghi (1' st Teocoli, 27' st Leonardi), Bonora (39' pt Posponi), Marastoni, Incerti (1' st Pirondi), Prandi, Fontanesi (1' st Boccaletti), Mazzoli, Fall. A disp.: Benati, Carra, Di Stasio, Valenti. All.: Pavesi

CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Belfasti (18' st Zinani), Cavazzoli, Cani, Borghi, Piscopo, Saccani (45' st Valentini), Travagliati (19' pt Turci), Bettelli (42' st Guicciardi), Rizzuto. A disp.: Peddis, Longu, Dakoli, Tincani, Meglioli. All.: Lodi Rizzini

Arbitro: Saragoni di Bologna

Note: ammoniti Cavazzoli, Borghi, Marastoni, Rizzuto, Cuoghi.





Sanmichelese-Baiso Secchia 2-1

Reti: 38' pt Casta (S), 20' st Peddis (S), 44' st su rig. Barozzi (B)

SANMICHELESE: Paganelli, Costi, Ferrari (25' st Tazzioli), Baisi, Tardini, Farina, Vernia (20' st Alicchi), Spezzani (20' st Rafrari), Peddis (30' st Notari), Casta (35' st Teneggi), Manzini.

A disp.: Schiuma, Ashong, Gorzanelli, Geti. All.: Azzurro

BAISO SECCHIA: Rosa, Bonini (40' st Ovi), Incerti (10' st Morselli), Gazzotti, Banzi, Paglia, Bertolani (23' st Caselli), Ghirelli, Briselli (37' st Pederzini), Viviroli (5' st Caputo), Barozzi. A disp.: Brevini, Ruopolo, Benassi, Zanetti. All.: Ferretti

Arbitro: Meloro di Parma

Note: ammoniti Spezzani, Incerti; espulso Baisi (S) al 43' st.





Solierese-Sammartinese 4-1

Reti: 9' pt Vignocchi (So), 17' pt Gianelli (So), 7' st Ligabue (So), 34' st Singh (Sa), 50' st Boschetti (So)

SOLIERESE: Tosi, Gianelli (19' st Ravo), Ligabue (27' st Lazzaretti), Marani, Vignocchi (19' st Mecorrapaj), Mandreoli, Boschetti, Feninno, D'Ambrosio, Bartolomeo (33' st Stancato), Tagliavini (27' st Dapoto). A disp.: Prejmerean, Ronchetti, Vaccari. All.: Greco

SAMMARTINESE: Falavigna, Barbieri (8' st Salsi), Berselli (1' st Malaguti), Carnevali, Re, Bega, Acanfora (32' st Gigante), Valentini, Sula (17' st Lecce), Bianchini, Ametta (17' st Singh). A disp.: Franchetto, Coghi. All.: Paterlini

Arbitro: Falaguasta di Piacenza

Note: ammoniti Dapoto, Barbieri, Carnevali, Ametta, mister Paterlini.





Sporting Scandiano-Maranello 1-2

Reti: 31' pt Corbelli (S), 39' pt Capasso (M), 40' st Marverti (M)

SPORTING SCANDIANO: Taglini, Lasagni, Duci, Romani, Saetti Baraldi (11' st Strozzi), Muratori, Bottazzi, Pederzoli, Corbelli, Ferrari (15' st Giorgi D.), Raouf (30' st Gilioli). A disp.: Tarabelloni, Saetti, Valestri, Grisendi, Giorgi C., Barbieri. All.: Galantini

MARANELLO: Khalfaoui, Guidetti, Orlandi, Riva, Marverti, Seghizzi (1' st Tognin), Galli, Restilli (35' st Canalini), Schiavone, Totaro, Capasso (28' st Zagari). A disp.: Mazzetti, Annovi, Dello Preite, Baafi, Evangelisti. All.: Tosi

Arbitro: Scotto di Ferrara

Note: spettatori 150 circa; ammoniti Lasagni, Muratori, Pederzoli, Guidetti, Duci.





United Carpi-Medolla San Felice 1-1

Reti: 41' st Djwomo (M), 44' st Malagoli (U)

UNITED CARPI: Chiossi, Vezzani, Garlappi, Paramatti (42' st Nappa), Kundome, Malavasi, Giovannini (30' st Malagoli), Pellacani, Amura, Baraldi (46' st Amedei), Crispino (43' st Kovaleri). A disp.: Benetti, Mebelli, Gazzini, Gianasi, Cinelli. All.: Gilioli

MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi, Sentieri, Saracino, Pastorelli, Tecku (23' st Franco), Covili (23' st Abusoglu), Hoxha, Serroukh (43' st Leozappa), Guidone, Djwomo. A disp.: Maccarinelli, Trajkovic, Bagni, Zanoli, Atti. All.: Semeraro

Arbitro: Duci di Reggio Emilia

Note: ammoniti Sentieri, Vezzani, Kundome.

Matteo Pierotti