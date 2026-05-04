Venerdì 8 maggio arriva a Maranello il Ferrari Legacy Tour, l'evento che celebra le vetture più iconiche del Cavallino Rampante. Il Legacy Tour è un evento annuale dedicato alla guida e alla celebrazione di modelli storici di Ferrari attraverso dei paesaggi mozzafiato. L’edizione di quest’anno segna il 60° anniversario della Ferrari 275 GTB4: presentata al Salone di Parigi del 1966, è stata la prima Ferrari di serie dotata del V12 con quattro alberi a camme in testa. Per onorare questa data, al Tour parteciperanno anche la 275 GTB e la 275 GTS, offrendo agli appassionati e al pubblico l’opportunità di ammirare e ascoltare il rombo di queste auto leggendarie. La quarta edizione del Legacy Tour, in programma dal 5 all'8 maggio 2026, ha come sfondo per i suoi percorsi Umbria, Toscana e l’Emilia-Romagna. I più importanti collezionisti di Ferrari 275 GTB, 275 GTS, 275 GTB4 verranno da tutto il mondo per scoprire la storia, la cultura, le eccellenze enogastronomiche, le meraviglie architettoniche e i paesaggi dei territori attraversati. È prevista la partecipazione di circa 70 ospiti internazionali e 33 vetture Ferrari d’epoca. Le vetture e gli equipaggi arriveranno venerdì 8 maggio alle ore 16.30 in Piazza Libertà a Maranello, dove sosteranno prima del gran finale nel luogo di nascita di queste automobili, lo stabilimento Ferrari di Maranello, per poi unirsi in parata sul Circuito di Fiorano.
Maranello, Ferrari legacy tour: in piazza la leggendaria 275
Tributo per i 60 anni del modello del Cavallino: venerdì 8 maggio sosta in Piazza Libertà di 33 vetture iconiche provenienti da tutto il mondo
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