Maranello, Ferrari legacy tour: in piazza la leggendaria 275

Venerdì 8 maggio arriva a Maranello il Ferrari Legacy Tour, l'evento che celebra le vetture più iconiche del Cavallino Rampante. Il Legacy Tour è un evento annuale dedicato alla guida e alla celebrazione di modelli storici di Ferrari attraverso dei paesaggi mozzafiato. L’edizione di quest’anno segna il 60° anniversario della Ferrari 275 GTB4: presentata al Salone di Parigi del 1966, è stata la prima Ferrari di serie dotata del V12 con quattro alberi a camme in testa. Per onorare questa data, al Tour parteciperanno anche la 275 GTB e la 275 GTS, offrendo agli appassionati e al pubblico l’opportunità di ammirare e ascoltare il rombo di queste auto leggendarie. La quarta edizione del Legacy Tour, in programma dal 5 all'8 maggio 2026, ha come sfondo per i suoi percorsi Umbria, Toscana e l’Emilia-Romagna. I più importanti collezionisti di Ferrari 275 GTB, 275 GTS, 275 GTB4 verranno da tutto il mondo per scoprire la storia, la cultura, le eccellenze enogastronomiche, le meraviglie architettoniche e i paesaggi dei territori attraversati. È prevista la partecipazione di circa 70 ospiti internazionali e 33 vetture Ferrari d’epoca. Le vetture e gli equipaggi arriveranno venerdì 8 maggio alle ore 16.30 in Piazza Libertà a Maranello, dove sosteranno prima del gran finale nel luogo di nascita di queste automobili, lo stabilimento Ferrari di Maranello, per poi unirsi in parata sul Circuito di Fiorano.