Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Contro degrado e spaccio, tornano i Poliziotti a cavallo nei parchi

Contro degrado e spaccio, tornano i Poliziotti a cavallo nei parchi

Fine settimana concentrato soprattutto al Parco Ducale, Parco Ferrari e Novi Sad

1 minuto di lettura

Proseguono in città i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Lucio Pennella.
Per potenziare l’azione di prevenzione e contrasto di particolari fenomenologie criminose, quali reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina, riprendono anche i controlli con l’impegno del Reparto a cavallo della Polizia di Stato in supporto alla Squadra Volante, a presidio in particolare dei parchi cittadini.
Dall’1° maggio fino a domenica, pattuglie ippomontate presidieranno il Giardino Ducale Estense, parco Ferrari e Novi Sad, con l’obiettivo non solo di aumentare il livello di sicurezza nelle aree verdi, garantendone un controllo capillare e approfondito, ma anche a instaurare, in un’ottica di polizia di prossimità, un rapporto più diretto con la comunità.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
E così Claudio Gorrieri viene condannato sui social per 'insufficiente professione di antifascismo'

E così Claudio Gorrieri viene condannato sui social per 'insufficiente professione di antifascismo'

Volley: Modena espugna Trento, sarà match point al Palapanini

Volley: Modena espugna Trento, sarà match point al Palapanini

Riscatto Modena: il derby è di nuovo gialloblù

Riscatto Modena: il derby è di nuovo gialloblù

Mezzetti: 'Modena, Primo maggio: oggi il lavoro è anche povero, insicuro, privo di diritti'

Mezzetti: 'Modena, Primo maggio: oggi il lavoro è anche povero, insicuro, privo di diritti'

Modena, Coop Domus Assistenza: fumata nera in Prefettura, prosegue la mobilitazione

Modena, Coop Domus Assistenza: fumata nera in Prefettura, prosegue la mobilitazione

Febbre da derby: domani la Reggiana arriva al Braglia, il Modena cerca il riscatto

Febbre da derby: domani la Reggiana arriva al Braglia, il Modena cerca il riscatto

Spazio ADV dedicata a Figurati Modena
Articoli più Letti Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la Giuliana

Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la Giuliana

Clima e alluvioni, Tozzi punzecchia l'Emilia-Romagna: 'Fate come Francia e Germania'

Clima e alluvioni, Tozzi punzecchia l'Emilia-Romagna: 'Fate come Francia e Germania'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti San Damaso, oltre 1.400 firme per la ciclabile sul tavolo dell'Amministrazione

San Damaso, oltre 1.400 firme per la ciclabile sul tavolo dell'Amministrazione

Modena, torna il Buk Festival il 9 e 10 maggio al Chiostro San Paolo

Modena, torna il Buk Festival il 9 e 10 maggio al Chiostro San Paolo

Lavoro, sicurezza, legalità e orientamento: a Modena un villaggio itinerante

Lavoro, sicurezza, legalità e orientamento: a Modena un villaggio itinerante

Maltratta padre e madre: Codice Rosso per un 29enne allontanato da casa

Maltratta padre e madre: Codice Rosso per un 29enne allontanato da casa