Proseguono in città i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Lucio Pennella.
Per potenziare l’azione di prevenzione e contrasto di particolari fenomenologie criminose, quali reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina, riprendono anche i controlli con l’impegno del Reparto a cavallo della Polizia di Stato in supporto alla Squadra Volante, a presidio in particolare dei parchi cittadini.
Dall’1° maggio fino a domenica, pattuglie ippomontate presidieranno il Giardino Ducale Estense, parco Ferrari e Novi Sad, con l’obiettivo non solo di aumentare il livello di sicurezza nelle aree verdi, garantendone un controllo capillare e approfondito, ma anche a instaurare, in un’ottica di polizia di prossimità, un rapporto più diretto con la comunità.
Contro degrado e spaccio, tornano i Poliziotti a cavallo nei parchi
Fine settimana concentrato soprattutto al Parco Ducale, Parco Ferrari e Novi Sad
Proseguono in città i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Lucio Pennella.
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