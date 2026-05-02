Contro degrado e spaccio, tornano i Poliziotti a cavallo nei parchi

Proseguono in città i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Lucio Pennella.

Per potenziare l’azione di prevenzione e contrasto di particolari fenomenologie criminose, quali reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina, riprendono anche i controlli con l’impegno del Reparto a cavallo della Polizia di Stato in supporto alla Squadra Volante, a presidio in particolare dei parchi cittadini.

Dall’1° maggio fino a domenica, pattuglie ippomontate presidieranno il Giardino Ducale Estense, parco Ferrari e Novi Sad, con l’obiettivo non solo di aumentare il livello di sicurezza nelle aree verdi, garantendone un controllo capillare e approfondito, ma anche a instaurare, in un’ottica di polizia di prossimità, un rapporto più diretto con la comunità.

