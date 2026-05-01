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Volley: Modena espugna Trento, sarà match point al Palapanini

Volley: Modena espugna Trento, sarà match point al Palapanini

0-3 il risultato finale nella trasferta. Per Valsa Group la possibilità di chiudere la serie in gara 2 davanti al proprio pubblico

2 minuti di lettura
Tabellino
Itas Trentino – Valsa Group Modena 0-3 (26-28, 17-25, 21-25)
Itas Trentino: Sbertoli 1, Bristot 5, Resende Gualberto 9, Garcia Fernandez 14, Lavia 7, Torwie 3, Graziani (L), Laurenzano (L), Bartha 0. N.E. Pesaresi, Boschini, Sandu, Acquarone. All. Mendez.
Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 3, Davyskiba 16, Mati 1, Buchegger 18, Porro 12, Sanguinetti 9, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Anzani 4. N.E. Tauletta, Bento, Ikhbayri, Giraudo. All. Giuliani.
ARBITRI: Brancati, Simbari
NOTE – Spettatori 3.030 durata set: 30’, 23’,26’; tot: 78’.
MVP: Paul Buchegger (Modena Volley)

 

Formazioni
Il sestetto iniziale di Modena è composto da Tizi-Oualou in cabina di regia, Buchegger completa la diagonale principale, Porro e Davyskiba schiacciatori, Sanguinetti e Mati al centro e Perry libero. Itas Trentino risponde con Sbertoli al palleggio, Gabi Garcia opposto, Lavia-Brisot in posto quattro, Flavio-Torwie centrali con Laurenzano libero.

 

La gara
Modena parte forte: Buchegger trova subito l’ace, poi i gialli lavorano bene in difesa e ricostruiscono in attacco, 3-8 e time out chiamato da coach Mendez. I padroni di casa si sbloccano in attacco ma Modena mantiene il vantaggio, 8-12. Davyskiba ferma a muro Garcia e consente ai suoi di allungare, 9-14. Trento non molla e torna in partita: sul turno di battuta di Lavia i trentini recuperano tutto lo svantaggio e stavolta è Giuliani a fermare il gioco sul 16-16.
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Il muro di Tizi-Oualou restituisce il doppio vantaggio ai gialli, 19-21. Sbertoli e compagni trovano la parità a quota 24, il primo set si decide ai vantaggi. Modena è brava a non concedere mai il vantaggio agli avversari e al quarto set point chiude il primo set sul 26-28.

 

L’avvio del secondo parziale procede punto a punto, poi Modena si affida al servizio, trova 3 ace in pochi punti e si porta sul 5-7. I gialli continuano a macinare gioco e ad essere incisiva al servizio: 8-13 e secondo time out chiamato dal coach di Trento. I campioni d’Italia in carica provano a reagire ma Modena mantiene e allunga il vantaggio grazie alla giocata di seconda di Anzani, 12-18. Nel finale uno scatenato Buchegger guida i suoi verso la vittoria del secondo set che arriva sul 17-25 grazie all’attacco vincente di Anzani.

 

Modena parte bene anche nel terzo set: è sempre il servizio a fare la differenza con Sanguinetti che realizza due ace consecutivi, 3-7 e Mendez chiama a raccolta i suoi. I gialloblù continuano a spingere sull’acceleratore: prima il muro del capitano Anzani poi la grande difesa di Perry e il mani out di Porro sulla rigiocata valgono il 7-14.
Reazione d’orgoglio di Trento che torna prepotentemente in partita grazie al turno al servizio di Gabi Garcia, 17-19. Sanguinetti con il primo tempo porta i suoi a match ball e alla prima occasione ci pensa Porro dai 9 metri, 21-25 e vittoria per Modena.
Adesso la Valsa Group avrà la possibilità di chiudere la serie in gara 2 davanti al proprio pubblico.

 

Foto: Modena Volley
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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