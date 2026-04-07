Modena volley in lutto: è morto improvvisamente Emiliano Tammy Ferrari

Lutto nel mondo del volley modenese. E' morto improvvisamente a 54 anni Emiliano Ferrari, per tutti “Tammy”, responsabile tecnico del settore giovanile maschile, figura centrale e punto di riferimento al fianco di Manuel Armaroli.

'Tecnico preparato e appassionato, ha rappresentato negli anni una presenza fondamentale per la crescita del settore giovanile, distinguendosi non solo per le competenze professionali, ma soprattutto per le qualità umane e la capacità di trasmettere valori ai tanti ragazzi seguiti nel loro percorso' - ricorda la società.

Figlio di Sandra Baraldi, da sempre impegnata nella gestione amministrativa del settore giovanile, Emiliano era profondamente legato a questo ambiente, che viveva ogni giorno con dedizione e senso di appartenenza.

'In questo momento di immenso dolore, tutta la società si stringe con affetto alla famiglia Ferrari, a Sandra, alla moglie e ai due figli, e a tutti i suoi cari, condividendo un lutto che colpisce duramente tutti noi. Il ricordo di Emiliano resterà vivo nel lavoro quotidiano e nel cammino dei tanti giovani atleti che ha accompagnato con passione, competenza e umanità'.

Il funerale si svolgerà presso le camere ardenti del Policlinico di Modena mercoledì 8 aprile alle 11.30.

