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Modena piegata da Piacenza in gara 5: addio semifinale scudetto

Modena piegata da Piacenza in gara 5: addio semifinale scudetto

La corsa di Modena si ferma in gara 5: ora spazio ai playoff quinto posto

2 minuti di lettura

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Luca Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Piacenza risponde con Paolo Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Mandiraci-Gutierrez martelli, Simon-Comparoni centrali con Pace libero. Inizio equilibrato nella bolgia del PalaPanini, primo tempo di Sanguinetti e 8-8 dopo i primi scambi. Piacenza alza la voce, ace di Mandiraci per il 10-14 e timeout Giuliani. Il numero nove biancorosso è assoluto protagonista, sia in difesa che in battuta. Modena prova a rientrare nel set, ma non basta: muro di Simon su Buchegger per il 18-25 e 0-1. La formazione ospite non molla di un centimetro nemmeno in avvio di secondo parziale, ace di Gutierrez per il 6-9 e timeout Giuliani. I gialloblù rispondono però presente, attacco vincente di Buchegger e parità ritrovata sul 13-13. Modena cerca il primo allungo, primo tempo di Sanguinetti e 18-17. Si prosegue punto a punto, sono i padroni di casa a pareggiare i conti con Buchegger protagonista: 25-21 e 1-1. Modena comincia il terzo parziale con il piede giusto, muro di Buchegger su Mandiraci e 10-7 con timeout Boninfante. Piacenza risponde colpo su colpo, Mandiraci a segno e parità a quota 11.

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Si lotta in ogni azione: così come successo nel primo set, Mandiraci diventa assoluto protagonista e riporta avanti la formazione di Boninfante. 20-25 e 1-2. Piacenza si mantiene avanti anche nei primi scambi del quarto parziale, 9-11 e timeout Giuliani. Simon e compagni difendono il vantaggio fino alla fine, vincono set (20-25) e match (1-3).

Il tabellino

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (18-25, 25-21, 20-25, 20-25)

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 0, Davyskiba 11, Mati 8, Buchegger 14, Porro 14, Sanguinetti 8, Massari 0, Perry (L), Federici (L), Anzani 0, Bento 0, Giraudo 0. N.E. Tauletta, Ikhbayri. All. Giuliani.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 1, Mandiraci 22, Simon 10, Bovolenta 9, Gutierrez 17, Comparoni 2, Iyegbekedo (L), Pace (L), Galassi 4, Bergmann 0, Loreti 0. N.E. Leon, Travica, Andringa. All. Boninfante.

ARBITRI: Puecher, Giardini. NOTE – Spettatori 4832, durata set: 23’, 29’, 29’, 27’; tot: 108’.

MVP: Efe Mandiraci (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Foto Modena volley

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